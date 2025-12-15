DE SANTIS: "Roma-Como la partita più importante della stagione fin qui" ORSI: "Stasera punterei su Ferguson"

Nel giorno di Roma-Como, nell'etere romano si analizza la sfida che attende la squadra di Gasperini. "Roma-Como è un crocevia fondamentale, fino a questo momento è la partita più importante della stagione", afferma Matteo De Santis. Così invece Nando Orsi: "Dybala o Ferguson in attacco contro il Como? Non puoi togliere un attaccante che segna, punterei sull’irlandese"
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
Ferguson titolare contro il Como? È il momento di schierarlo dal primo minuto, viene da una doppietta. Servirà un’ottima Roma per battere i lariani (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)
Dybala o Ferguson in attacco contro il Como? Non puoi togliere un attaccante che segna, punterei sull’irlandese (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)
Non ho mai creduto alla slogan “Esiste una Roma con Dybala e una senza Dybala” (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Roma-Como è un crocevia fondamentale, fino a questo momento è la partita più importante della stagione (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Baldanzi falso nove? Vi prego, basta. Può andare bene una partita ogni 100… (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
La Roma può fare male al Como negli spazi, ma sarà una partita molto complicata (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)