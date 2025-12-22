DAMASCELLI: "Ferguson? Non esiste che un allenatore dica pubblicamente una cosa del genere" - ROSSOMANDO: "Non so come possa giocare dopo la bocciatura di Gasperini"

A due giorni dalla sconfitta contro la Juventus, nell'etere romano tangono banco le dichiarazioni di Gasperini su Evan Ferguson. "Non so come Ferguson possa giocare dopo la bocciatura di Gasperini, faccio fatica a capire il perché di quella dichiarazione", il pensiero di Marco Valerio Rossomando. Così invece Tony Damascelli:"Non esiste che un allenatore dica pubblicamente una cosa del genere"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Roma vicina a Raspadori? Spero non sia il preludio del fatto che non arrivi Zirkzee (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Zapata potrebbe essere l'attaccante giusto per la Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ferguson? Le parole di Gasperini sono state clamorose (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ferguson? Non esiste che un allenatore dica pubblicamente una cosa del genere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non so come Ferguson possa giocare dopo la bocciatura di Gasperini, faccio fatica a capire il perché di quella dichiarazione. Vedere Dybala così in campo è una tortura per chi lo ama (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Roma mai veramente pericolosa contro la Juventus, è stato un passo indietro rispetto alle partite precedenti (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'ostinazione su Dybala è incomprensibile considerando quello che vediamo in campo (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Alla Roma non manca solo il 9 ma anche il 10 ed è più pesante dell’assenza del centravanti (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha perso contro squadre più forti: quale sarebbe l’anomalia? (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A differenza delle sconfitte contro Napoli, Milan e Inter, il ko con la Juventus è il primo contro una vera competitor per il quarto posto (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Siamo così convinti che Lucca sia superiore a Ferguson? (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Deluso dalle dichiarazioni di Gasperini, la sparata contro Ferguson è sembrata fuori tempo e non l’ho capita (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La struttura della squadra è valida, ma l’attacco è scadente: la Roma ha un reparto offensivo talmente scarso che gli attaccanti nemmeno tirano in porta (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)