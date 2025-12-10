BALZANI: "Pisilli? Se non gioca ora non lo farà più" - CONFLITTI: "L'interruzione del prestito di Ferguson sarebbe un'autobocciatura per Massara"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è Niccolò Pisilli, il quale potrebbe partire titolare contro il Celtic dopo il poco spazio concesso da Gian Piero Gasperini in questi mesi: "Se non gioca ora, non lo farà più", afferma Francesco Balzani. Gabriele Conflitti, invece, si sofferma sul futuro di Evan Ferguson: "L'interruzione del prestito sarebbe un'autobocciatura per Massara".

Gli attaccanti della Roma non danno alcun segnale: è necessario alzare il livello tecnico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Celtic El Aynaoui deve giocare, anche perché poi lo perdi per la Coppa d'Africa. Non lo vedo in coppia con Pisilli, dato che non hanno mai giocato insieme. La Roma mi sembra stanca e pesante (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non trovo grandi riscontri su un'interruzione del prestito di Ferguson, per Massara sarebbe anche un'autobocciatura (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? Le sue prestazioni sono tornate ad essere piatte come quelle fornite negli ultimi due anni (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Tolta la Conference League, i Friedkin hanno fatto certi danni a Roma… (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non vorrei che Ndicka ed El Aynaoui stessero già pensando alla Coppa d’Africa… (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

A forza di non vedere in campo Pisilli mi chiedo cosa ce lo abbiamo a fare. Se persino Baldanzi ha trovato spazio, allora anche lui merita qualche chance. El Aynaoui? Considerando la partenza per la Coppa d'Africa, dobbiamo spremerlo finché è possibile (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La coppia Pisilli-El Aynaoui contro il Celtic? Non mi piace, ma è probabile. In questo momento il marocchino è meglio di Cristante. Se Pisilli non gioca ora, non giocherà più (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)