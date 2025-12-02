BALZANI: "La situazione offensiva della Roma è drammatica" - AGRESTI: "I giallorossi stanno perdendo gli scontri diretti per i dettagli"

A due giorni dalla dalla sconfitta contro il Napoli, nell'etere romano si analizza la situazione giallorossa. "Inter e Napoli sono più complete della Roma, forse anche il Milan negli undici titolari. I giallorossi stanno perdendo gli scontri diretti per i dettagli", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Francesco Balzani: "La situazione offensiva della Roma è drammatica e Gasperini lo sa, motivo per cui ha chiesto almeno due acquisti a gennaio in attacco"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Tutte le big devono avere un grande centravanti e in questo momento alla Roma manca. Se i giallorossi vogliono arrivare in Champions League non possono essere il nono attacco del campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ci sta perdere contro il Napoli, la Roma ha dimostrato di essere comunque all’altezza delle altre big (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non ha mai pareggiato e alla lunga può essere un limite (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Inter e Napoli sono più complete della Roma, forse anche il Milan negli undici titolari. I giallorossi stanno perdendo gli scontri diretti per i dettagli (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Contro il Napoli la Roma ha perso meritatamente (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mercato? C'è confusione. A Gasperini serve il centravanti e stiamo a carissimo amico... Il nuovo attaccante va portato a Trigoria sotto le feste di Natale, in modo da farlo giocare contro l'Atalanta il 3 gennaio (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Speravamo che Bailey potesse spostare l'ago della bilancia, invece è il peggiore. La situazione offensiva della Roma è drammatica e Gasperini lo sa, motivo per cui ha chiesto almeno due acquisti a gennaio in attacco (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)