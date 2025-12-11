AGRESTI: "Roma sulle gambe, finora poche rotazioni" - DE SANTIS: "Per me la partita di stasera non conta quasi nulla"

Nel giorno di Celtic-Roma, nell'etere romani si analizza il periodo di flessione dei giallorossi. "Parlare di stanchezza concede un alibi ai giocatori, ma credo che la Roma sia un po' sulle gambe perché ha fatto poche rotazioni", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Matteo De Santis: "Per me la partita di stasera non conta quasi nulla, mentre Como e Juventus sono un bivio essenziale di questa stagione"

Parlare di stanchezza concede un alibi ai giocatori, ma credo che la Roma sia un po' sulle gambe perché ha fatto poche rotazioni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Le parole di Gasperini su Ferguson decretano un tramonto definitivo. Stanchezza? L'allenatore allontana questa teoria, ma la partita di Cagliari la conferma: solo 14 giocatori sono stati impiegati sistematicamente (ROBERTO BERNABAI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

La partita di stasera è complicata per l'ambiente e l'avversario, che è competitivo. Sulla stanchezza Gasperini fa bene a dire che non ci crede, ma sa che ha fatto poche rotazioni: è una colpa o forse voleva dimostrare che alcuni giocatori non gli piacciono (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Oggi mi aspetto una Roma molto determinata e concentrata, ma al Celtic Park sarà durissima (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Il campione mi deve far vincere le partite e Dybala non lo fa. La Joya alla Roma ha più preso che dato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Amo il modo di giocare di Dybala, pagherei il biglietto anche solo per vedere il suo riscaldamento ma l'addio non mi rammaricherebbe (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me la partita di stasera non conta quasi nulla, mentre Como e Juventus sono un bivio essenziale di questa stagione (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala non è un pacco, ma alla Roma costa due milioni di euro a gol (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)