AGRESTI: "Non si può prendere un gol così a campo aperto" - CORSI: "La vera lacuna è l’assenza di un centravanti"

Il giorno dopo Roma-Napoli nell'etere romano si analizza la sconfitta dei giallorossi. "Rrahmani-Koné? Il difensore del Napoli tocca prima il pallone, per me l’arbitro ha visto bene e ha preso la decisione corretta. Il grande errore è della Roma, che non può prendere un gol così a campo aperto", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Mario Corsi: "La vera lacuna emersa ieri è l’assenza di un centravanti capace di far salire la squadra, tenere palla e creare gioco"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Fallo di Rrahmani su Koné? Assolutamente no, non scherziamo… Il Napoli ha giocato meglio della Roma e ha vinto meritatamente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Rrahmani-Koné? Normale contrasto di gioco (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita è stata falsata, c'era un fallo netto su Koné e conseguente punizione dal limite per la Roma. Gli arbitri hanno fatto girare un altro risultato... (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In fase offensiva serve qualcosa in più, la rincorsa all’Europa che conta potrebbe complicarsi... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Rrahmani-Koné? Il difensore del Napoli tocca prima il pallone, per me l’arbitro ha visto bene e ha preso la decisione corretta. Il grande errore è della Roma, che non può prendere un gol così a campo aperto… Soulé? Non ha azzeccato nulla (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma sovraesposta in modo delittuoso dal punto di vista delle posizioni in occasione del gol di Neres. Rrahmani-Koné? Per me è fallo tutta la vita (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è oggettivamente meno forte del Napoli, quindi una sconfitta così può starci e non va trasformata in un dramma. La vera lacuna emersa ieri è l’assenza di un centravanti capace di far salire la squadra, tenere palla e creare gioco. Soulé? Mi ha deluso, da lui mi aspetto di più (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)