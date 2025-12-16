AGRESTI: "Ieri la Roma ha dimostrato una sicurezza che prima non aveva" - CORSI: "Como letteralmente travolto"

Il giorno dopo la vittoria giallorosso sul Como, nell'etere romano si elogia la prestazione della squadra di Gasperini. "La partita contro il Como ha dato la sensazione di una crescita e di una sicurezza che prima la Roma non aveva", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Mario Corsi: "La Roma ieri non ha semplicemente vinto contro il Como: lo ha letteralmente travolto, spazzandolo via"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma ha meritato di vincere contro il Como. Soulé è stato il migliore in campo e Hermoso mi sta sorprendendo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vittoria assolutamente meritata della Roma. Per ora sono più importanti i 4 punti sulla Juventus che i 3 in meno dell’Inter capolista (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita contro il Como ha dato la sensazione di una crescita e di una sicurezza che prima la Roma non aveva (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma sta diventando sempre più gasperiniana (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma si è mangiata il Como, dal punto di vista fisico i lariani sono stati triturati. Hermoso? Nico Paz se lo ricorderà per parecchio tempo… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vittoria importantissima, il Como è stato preso a pallonate. Cristante è il vero termometro dello stato di salute della Roma (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Questa è stata la miglior Roma vista all’Olimpico in Serie A in questa stagione, si è mangiata il Como (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Hermoso MVP contro il Como, è cresciuto tantissimo e nelle ultime 3/4 partite è il miglior difensore della Roma (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ieri la classica partita di Pellegrini con tante buone cose, ma da lui ci si aspetta qualcosa in più (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ieri non ha semplicemente vinto contro il Como: lo ha letteralmente travolto, spazzandolo via. Questo modo di giocare esalta la coralità del gruppo: pressing alto infernale, duelli individuali a tutto campo e una pressione costante che soffoca gli avversari. Mancini? Partita dopo partita è il vero capitano di questa squadra (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Roma travolgente, feroce, una gara perfetta costruita da Mago Gasp. Sembrava di giocare a pac-man con il Como, se li sono mangiati in ogni angolo del campo. Hermoso simbolo di questa squadra, a tratti pareva come lo tenesse legato ad una corda. Il tecnico è stato chiaro da maggio, non da ieri: con due attaccanti o meglio due finalizzatori, si può alzare il livello (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Una bellissima Roma, padrona del campo, contro un avversario difficilissimo da contenere soprattutto tecnicamente. Rensch ha dimostrato di poterci stare, fatico a capire perché abbia giocato così poco. Ndicka mancherà tantissimo (TIZIANO MORONI, Rete Sport 104.2)