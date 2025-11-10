MATTIOLI: "Roma sorpresa assoluta della Serie A" - TREVISANI: "Gasperini ha portato mentalità, la Roma è una squadra seria"

La vittoria della Roma contro l'Udinese ha riportato i giallorossi in testa alla classifica, in un primato condiviso con l'Inter e che vede la squadra di Gian Piero Gasperini virtualmente in seconda posizione solo a causa della differenza reti, che nel caso dei nerazzurri è maggiore. Un risultato che ha portato a tanti commenti positivi nell'ambiente giallorosso, ma anche ad un problema condiviso praticamente da tutti. "La Roma è una sorpresa assoluta", ha detto Mario Mattioli. Queste invece le parole di Riccardo Trevisani: "Gasperini ha portato mentalità, la Roma è una squadra seria".

Il primato della Roma è meritato, ma come si fa a dare un rigore del genere? (FERNANDO ORSIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è una sorpresa assoluta ed è in un processo di miglioramento continuo. La squadra è viva, consapevole, motivata e fisicamente preparata (MARIO MATTIOLIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il rigore per la Roma? Netto. I giallorossi sono in costante crescita (LUIGI SALOMONERadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La vecchia guardia sta tenendo in piedi la squadra, il mercato non ha aggiunto niente. Alla Roma più che un centravanti servirebbe il Lookman della situazione (ROBERTO PRUZZORadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non può arrivare alla fine del campionato senza centravanti, ma in difesa è solida e forte come poche altre squadre. Non si è primi dopo 11 giornate per caso… (STEFANO AGRESTIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Penso di non aver mai visto una squadra lottare con questa determinazione, si vede che dentro i giocatori arde un fuoco sacro, hanno una condizione fisica devastante e mettono in difficoltà qualsiasi avversario. Dietro tutto questo c’è la mano di Gasperini: è lui l’artefice supremo di questa trasformazione (MARIO CORSITele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Gasperini ha messo mentalità, prima la Roma giocava a salvarsi, adesso gioca ad attaccare e salvarsi. Difendere è importante, ma attaccare pure. Se la Roma mantiene questi numeri in fase difensiva per tutta la stagione, la Roma se non fa prima fa seconda. La Roma è una cosa seria, è una squadra molto seria. (RICCARDO TREVISANIManà Manà Sport Roma, 90.9)