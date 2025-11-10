MATTIOLI: "Roma sorpresa assoluta della Serie A" - TREVISANI: "Gasperini ha portato mentalità, la Roma è una squadra seria"

La vittoria della Roma contro l'Udinese ha riportato i giallorossi in testa alla classifica, in un primato condiviso con l'Inter e che vede la squadra di Gian Piero Gasperini virtualmente in seconda posizione solo a causa della differenza reti, che nel caso dei nerazzurri è maggiore. Un risultato che ha portato a tanti commenti positivi nell'ambiente giallorosso, ma anche ad un problema condiviso praticamente da tutti. "La Roma è una sorpresa assoluta", ha detto Mario Mattioli. Queste invece le parole di Riccardo Trevisani: "Gasperini ha portato mentalità, la Roma è una squadra seria".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il primato della Roma è meritato, ma come si fa a dare un rigore del genere? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è una sorpresa assoluta ed è in un processo di miglioramento continuo. La squadra è viva, consapevole, motivata e fisicamente preparata (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il rigore per la Roma? Netto. I giallorossi sono in costante crescita (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La vecchia guardia sta tenendo in piedi la squadra, il mercato non ha aggiunto niente. Alla Roma più che un centravanti servirebbe il Lookman della situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non può arrivare alla fine del campionato senza centravanti, ma in difesa è solida e forte come poche altre squadre. Non si è primi dopo 11 giornate per caso… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Penso di non aver mai visto una squadra lottare con questa determinazione, si vede che dentro i giocatori arde un fuoco sacro, hanno una condizione fisica devastante e mettono in difficoltà qualsiasi avversario. Dietro tutto questo c’è la mano di Gasperini: è lui l’artefice supremo di questa trasformazione (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Gasperini ha messo mentalità, prima la Roma giocava a salvarsi, adesso gioca ad attaccare e salvarsi. Difendere è importante, ma attaccare pure. Se la Roma mantiene questi numeri in fase difensiva per tutta la stagione, la Roma se non fa prima fa seconda. La Roma è una cosa seria, è una squadra molto seria. (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)