FELICI: "La Roma sta crescendo a livello collettivo e così crescono anche i singoli" - PRUZZO: "Domenica mi aspetto un pareggio"

Post Midtjylland, verso Roma-Napoli: lungo le frequenze radiofoniche si commenta la prestazione dei giallorossi in Europa League e l'imminente sfida contro gli azzurri in programma domenica sera. Per Stefano Agresti "la possibile assenza di Koné contro il Napoli sarebbe gravissima, è un calciatore determinante". "La Roma sta crescendo a livello collettivo e così crescono anche i singoli. El Aynaoui è migliorato tantissimo", dice Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La possibile assenza di Koné contro il Napoli sarebbe gravissima, è un calciatore determinante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Contro il Midtjylland El Aynaoui ha fatto una partita veramente piena, alla Prohaska (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Napoli? Mi aspetto un pareggio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma dirompente per pressing e intensità soprattutto nel primo tempo contro il Midtjylland. El Aynaoui? Oltre al bellissimo gol ha mostrato qualità importanti nel recupero, nei contrasti e nella gestione pulita e ordinata del pallone. Ghilardi ha fatto vedere fisicità e sicurezza in fase difensiva (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma sta crescendo a livello collettivo e così crescono anche i singoli. El Aynaoui è migliorato tantissimo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Non pensavo che la Roma di Gasperini fosse così avanti. Se non arriva Zirkzee, a Trigoria succede l'inferno (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)