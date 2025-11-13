ESPOSITO: "Gasperini sta facendo miracoli" - VIVIANO: "Mancini è il migliore della Roma per continuità dopo Svilar"

Opinioni, valutazioni e giudizi lungo le frequenze radiofoniche sulla prima parte di stagione della Roma durante la sosta per le Nazionali. Per Luigi Esposito "Gasperini sta facendo miracoli: sta riuscendo a migliorare il gioco offensivo anche senza attaccanti". Andando sui singoli, secondo Emiliano Viviano "Mancini è il migliore della Roma per continuità di rendimento dopo Svilar, che al momento fa un altro sport".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Gasperini sta facendo miracoli: sta riuscendo a migliorare il gioco offensivo anche senza attaccanti, la squadra crea più occasioni da gol rispetto a qualche settimana fa, ha spostato Mancini a destra per costruire la manovra anche dal basso, ha sperimentato, con successo, Cristante nel suo antico ruolo di trequartista, ha rilanciato Hermoso, ha recuperato atleticamente, fisicamente e psicologicamente Pellegrini, ha migliorato Celik, autore del secondo gol contro l'Udinese a seguito di una splendida azione di marca gasperiniana, ha provato come centravanti un galvanizzato Baldanzi, che ha fornito un'ottima prestazione (LUIGI ESPOSITO, Rete Sport, 104.2)

Mercato in entrata? Sul fatto che Gasperini sia stato rinfrancato sull'arrivo di due giocatori offensivi possiamo quasi metterci la mano sul fuoco (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, 92.7, Tele Radio Stereo)

Il colpo più grande sarebbe prendere Zirkzee e Tel, ma la Roma può farlo solo in prestito. Oppure fa un investimento soltanto su un attaccante come Franculino. Massara non può più rinviare, deve prendere e basta (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, 92.7, Tele Radio Stereo)

Tolto Gasperini, i tre artefici di questo piccolo miracolo della Roma sono Svilar, Cristante e Mancini (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Soulé è stato fondamentale in questo scorcio di campionato per la Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mancini? Continua a sembrare un giocatore troppo antisportivo e poco corretto… (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mancini ha avuto un'evoluzione molto importante sotto la guida di Gasperini, è cambiato in meglio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mancini è il migliore della Roma per continuità di rendimento dopo Svilar, che al momento fa un altro sport (EMILIANO VIVIANO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)