BALZANI: "La società sul mercato darà ascolto a Gasperini stavolta" - BIAFORA: "Il tecnico vorrebbe sia un esterno che un centravanti"

In questa pausa per le nazionali, si parla di mercato nell'etere romano, con Gasperini che si aspetta rinforzi. "I nomi usciti per il mercato sono di Gasperini: stavolta, almeno nelle intenzioni, daranno molto ascolto al tecnico", il pensiero di Francesco Balzani. Così invece Filippo Biafora: "Gasperini vorrebbe sia un esterno che un centravanti, l'input dato dal tecnico è quello di prenderli il prima possibile, bisognerà vedere cosa riuscirà a fare la Roma"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Nuovo centravanti? Prenderei Scamacca. La Roma non può permettersi di sbagliare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

L’idea di riportare Zirkzee in Italia e vederlo alla Roma di Gasperini mi intriga particolarmente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Zirkzee alla corte di Gasperini diventerebbe qualcosa che non ci immaginiamo… (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

C'è grande serenità tra Gasperini e la dirigenza, chiaramente supportata dai risultati. Questo spingerà la società ad accontentare l'allenatore sul mercato. Per il centravanti dipenderà molto dalle occasioni che si presenteranno (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

I nomi usciti per il mercato sono di Gasperini: stavolta, almeno nelle intenzioni, daranno molto ascolto al tecnico. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Se la società ha veramente intenzione di mettere qualcosa a disposizione di Gasperini, lo faranno entro i primi 5 giorni di mercato, se non lo fanno entri i primi 5 giorni, temo che assisteremo al solito balletto, per cui arriverà qualche cosa nelle ultime ore di mercato, così per arrangiarsi, come è successo negli anni scorsi. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Gasperini vorrebbe sia un esterno che un centravanti, l'input dato dal tecnico è quello di prenderli il prima possibile, bisognerà vedere cosa riuscirà a fare la Roma. In attacco Zirkzee è il preferito, più per condizioni economiche che per qualità. (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)