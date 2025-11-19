BALZANI: "Il prossimo sarà il turno più faverovole per la Roma da qui a fine stagione" - ASSOGNA: "Mi aspetto Ferguson titolare"

Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato con la Roma impegnata contro la Cremonese. Un turno favorevole secondo Francesco Balzani: "La partita di Cremona è un'occasione importantissima, considerando il calendario delle altre. Forse è il turno più favorevole che ci sarà da qui alla fine del campionato". Non sarà facile, invece, secondo Stefano Agresti: "A Cremona sarà una partita complicata, ma la Roma resta favorita nonostante i dubbi in attacco"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma deve cercare di tenere il passo delle rivali e recuperare qualche giocatore. Nelle zone alte della classifica c'è grande equilibrio e ce lo porteremo avanti per un po' (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Napoli sarà la partita della verità: a differenza dei partenopei, i giallorossi stanno vivendo questa situazione con serenità. L'assetto di squadra c'è e i calciatori giocano sereni come non accadeva da anni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini è il valore aggiunto della Roma. Contro la Cremonese non sarà una passeggiata, ma i giallorossi vinceranno in un modo o nell'altro (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con la Cremonese Ferguson me lo aspetto titolare (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)

La partita di Cremona è un'occasione importantissima, considerando il calendario delle altre. Forse è il turno più favorevole che ci sarà da qui alla fine del campionato. La Roma andrà su un campo che a inizio stagione sembrava molto complicato, adesso la Cremonese mi sembra in una fase di calo, nelle ultime partite non mi ha impressionato (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, TRS 92.7)

La storia di Gasperini è quella di un grande gioco, si avere a tratti delle squadre irresistibili, capaci di andare in casa del Liverpool e dar loro una lezione di gioco, ma anche di avere nel corso delle stagioni dei passaggi a vuoto. E quando hai un passaggio a vuoto, se non hai 2-3 fuoriclasse che con una giocata ti risolvono la situazione, i risultati per 2-3 partite non li fai e perdi il ritmo (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, TRS 92.7)