AGRESTI: "La Roma non esce ridimensionata dopo il Milan" - TORRI: "La cosa che mi preoccupa di più è la mancanza di personalità"

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi. "Gli uomini di Gasperini non escono ridimensionati da questa partita, per 35 minuti sono stati nettamente superiori al Diavolo", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Piero Torri: "Ieri ho visto ancora una mancanza di personalità, la Roma si lascia travolgere dopo il gol del Milan. Questa è la cosa che mi preoccupa di più"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Fino al 39’ la Roma non ha fatto vedere palla al Milan, i rossoneri erano una comparsa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Dybala? In questi anni con la maglia giallorossa non ha inciso così tanto, ha più ricevuto che dato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il pareggio avrebbe rispecchiato maggiormente i valori in campo, ma il Milan non ha rubato niente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il gol del Milan? Non si può lasciare Leao da solo nell’uno contro uno a campo aperto, è mancata la preventiva (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Sullo 0-0 soltanto una squadra giocava a calcio ieri sera. Se in 13 partite hai fatto 13 gol, comincia ad essere un dato: vuol dire che non vinci 1-0, non vincerai. Per una squadra di Gasperini questo è un problema (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha dominato nel primo tempo e ha segnato il Milan, mentre nella ripresa i rossoneri hanno giocato molto meglio ma i giallorossi hanno rischiato di pareggiare. Gli uomini di Gasperini non escono ridimensionati da questa partita, per 35 minuti sono stati nettamente superiori al Diavolo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma migliore della stagione ha perso contro il Milan perché non ha inflitto il colpo del ko nei primi 35 minuti (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ho capito il cambio Soulé-Bailey. Se la società ascolterà Gasperini a gennaio sarà più facile andare in Champions (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ho visto una bella Roma nell'interpretazione della partita. Servono due attaccanti a gennaio (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma ha un virus, non riesce ad essere pericolosa nelle conclusioni. Crea delle situazioni, ma dei tiri veri e propri non ci sono stati. Questo è un limite grave (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

Ieri ho visto ancora una mancanza di personalità, la Roma si lascia travolgere dopo il gol del Milan. Questa è la cosa che mi preoccupa di più (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)