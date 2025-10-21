PRUZZO: "Bailey mi sembra evanescente" - TORRI: "Dovremo convivere con il problema dell'attacco fino a gennaio"

Tra Roma-Inter e Roma-Viktoria Plzen: lungo le frequenze radiofoniche si parla delle due sfide. "Bailey mi sembra un giocatore molto evanescente. Non credo faccia molti gol, sarebbe già buono se facesse cross e saltasse l’uomo", dice Roberto Pruzzo. "Dovremo convivere con il problema dell'attacco fino a gennaio", aggiunge Piero Torri.

Conclude Francesco Balzani: "La Roma ha fatto 15 punti ed è un miracolo, dato che ha una rosa inferiore a Napoli, Inter, Juventus, Milan e Atalanta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Gasperini ha completamente sbagliato la formazione contro l’Inter, quando ha messo la squadra con uno schieramento tattico più logico ha ricominciato a giocare. L'allenatore della Roma è stato il peggiore in campo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Giovedì mi aspetto Rensch, Tsimikas ed El Aynaoui. Più difficile capire chi farà giocare tra Dovbyk e Ferguson. El Shaarawy mi sembra scivolato abbastanza indietro (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel primo tempo la Roma è stata in balia dell’Inter, sarebbe potuto finire 0-2/0-3 (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il secondo tempo contro l'Inter sono stati i migliori 45' della Roma quest'anno, anche considerando il valore dell'avversario. La Roma l'ultimo giorno di mercato poteva prendere Dominguez o George. Dovremo convivere con il problema dell'attacco fino a gennaio (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Bailey mi sembra un giocatore molto evanescente. Non credo faccia molti gol, sarebbe già buono se facesse cross e saltasse l’uomo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma-Inter? La partita è stata alla pari, i giallorossi avrebbero meritato il pareggio. Dopo il secondo tempo la squadra di Gasperini esce tutt'altro che ridimensionata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gasperini ha sbagliato scelte nel primo tempo, ha messo quattro giocatori fuori ruolo. Ma non ho mai visto l'Inter soffrire così tanto, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)