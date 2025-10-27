MATTIOLI: "Non mi aspettavo una Roma così autoritaria" - CORSI: "Gasperini ha un tocco magico"

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, nell'etere romano si analizza il percorso dei giallorossi di Gasperini. "Ieri partita bellissima, raramente la Roma è sembrata così presente, compatta e capace di correre per novanta minuti. Gasperini è un mago e ha il tocco magico: si vede che la squadra è allenata alla grande", il pensiero di Mario Corsi. Così invece Fernando Orsi sulla questione attaccante: "In alcune partite i centravanti saranno indispensabili, ma il tridente leggero è una buona soluzione"

Roma soddisfacente contro il Sassuolo, non mi aspettavo di vedere una squadra così autoritaria (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala è il miglior calciatore della Roma a livello tecnico, Dovbyk è entrato bene ed è sembrato rinfrancato. Cristante trequartista? Non so se questa sia la strada maestra, faccio fatica a pensare che possa giocare lì fino a fine stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

In alcune partite i centravanti saranno indispensabili, ma il tridente leggero è una buona soluzione. Se Dybala sta bene la formazione deve essere composta da lui più altri dieci (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Quando Dybala sta bene dal punto di vista fisico fa la differenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Dybala sta bene, giocatori migliori di lui nel nostro campionato ce ne sono pochi. Ferguson? Non mi sono piaciute le parole di Gasperini (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri partita bellissima, raramente la Roma è sembrata così presente, compatta e capace di correre per novanta minuti. Gasperini è un mago e ha il tocco magico: si vede che la squadra è allenata alla grande (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Vittoria ottenuta grazie alle strategie tattiche perfette di Gasperini tra scelte iniziali e cambi della ripresa, ma importante soprattutto per la reazione post Plzen. Impressionante la maturità raggiunta da Mancini, difensore top in questo 2025. Dybala preferito ai centravanti perchè dentro l'area è più decisivo di Dovbyk e Ferguson (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport 101.5)

Vittoria solida della Roma, nonostante le solite difficoltà a realizzare ciò che crea. Cristante incursore è una grande intuizione di Gasperini (TIZIANO MORONI, Centro Suono Sport 101.5)

La gestione di Dybala e le parole spese da Gasperini per l'argentino, ormai certificano una scelta: gioca dall'inizio finchè potrà e non è considerato l'uomo dell'ultima mezz'ora. Wesley ieri impressionante (GIANLUCA PIACENTINI, Centro Suono Sport 101.5)

Dopo la sconfitta col Plzen, ho sentito tanti commenti negativi su Gasperini e sulla Roma, ho sempre detto e ripeto anche oggi: bisogna lasciar lavorare questo Signore della panchina, che è il più bravo di tutti (FABIO PETRUZZI, Centro Suono Sport 101.5)