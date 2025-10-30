FELICI: "La vittoria di ieri è merito di Gasperini" - TREVISANI: "Contro il Milan sarà più importante non perdere che vincere"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk. "Il successo di ieri è merito di Gasperini", afferma Antonio Felici. Riccardo Trevisani, invece, si proietta sulla prossima sfida contro il Milan: "Grande occasione per la Roma, ma sarà più importante non perdere che vincere".

Io continuo a vedere un campionato scarso: le due squadre in vetta alla classifica non hanno entusiasmato più di tanto fino ad ora (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non avrei annullato il gol di Soulé e anche l'arbitro è stato tanto tempo al VAR perché era indeciso. Dybala-Soulé contro il Milan? Andrei con uno schieramento un pochino più difensivo (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ieri per la Roma è stata una vittoria importante, è riuscita a sfatare il tabù Olimpico. A Milano i giallorossi avranno una grande occasione contro una squadra senza Pulisic e Rabiot, ma sarà più importante non perdere che vincere (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini sta davvero facendo la differenza. Dopo un primo tempo oggettivamente bruttino, la Roma nel secondo è uscita alla grande. Dovbyk? Finalmente ha segnato un gol da vero attaccante (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ieri Hermoso è stato il migliore in campo, non ha sbagliato praticamente niente. Roma-Parma? Nel secondo tempo ho visto tanto di Gasperini, la squadra ha corso il doppio dell'avversario e ha dominato dal punto di vista delle trame di gioco (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La vittoria contro il Parma è merito di Gasperini. Inoltre si cominciano a vedere segni di risveglio di alcuni giocatori come Dovbyk, Wesley ed El Aynaoui (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Quella contro il Parma è un'altra vittoria soprattutto di Gasperini. La Roma nel secondo tempo sfonda qualsiasi tipo di avversario, compresa l'Inter che ha una rosa dieci volte superiore. Qualificazione in Champions League? Per me le possibilità sono al 50%... (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)