FELICI: "Il tecnico del Lille ha incartato la partita a Gasperini" - BIAFORA: " Oltre al risultato, bisogna guardare se il sistema di gioco funziona o no"

La sconfitta contro il Lille alimenta un'analisi a 360 gradi sulle radio romane, che parte dai problemi visti in campo. Antonio Felici sottolinea alcune difficoltà: "Troppi errori individuali, anche nel gol subito. (...) ll tecnico del Lille ha incartato la partita a Gasperini. La Roma ha avuto in maniera costante problemi difensivi in questa partita". E la critica si allarga a una visione più complessiva come suggerisce Filippo Biafora: "Penso che sul lungo periodo non bisogna guardare solo il gol arrivato, ma il sistema di gioco che funziona o no. (...) La Roma ha avuto una occasione e mezza, per il resto l'ho vista un po' spenta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Di Gasperini non si vede ancora nulla, ieri sembrava di rivedere la squadra di Juric (FRANCO MELLI, Radio Radio Lo Sport, Radio 104.5)

Continuo a vedere nelle parole una distanza di valutazione tra Gasperini e Massara. Il secondo parla di una rosa profonda, il primo non la pensa così. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio Lo Sport, Radio 104.5)

Troppi errori individuali, anche nel gol subito. Ferguson è stato impalpabile, anche Wesley. ll tecnico del Lille ha incartato la partita a Gasperini. La Roma ha avuto in maniera costante problemi difensivi in questa partita (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Nella Roma il problema non sono i cambi, sono i titolari. Per Firenze il grande dubbio è il terzino sinistro (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Il mercato della Roma finora risulta disastroso. Bisogna risolvere il problema di allenatore e ds che non vanno d'accordo (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Il calciomercato non ha portato o non sta portando nulla alla Roma, forse servirebbe un direttore sportivo che abbia la sfrontatezza di comprare quei giocatori anche contro il parere contrario di Gasperini, com'è accaduto all'Atalanta (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Massara, in ogni dichiarazione, continua costantemente a difendere solo il suo operato: dove sarebbe la rosa profonda? È una stupidaggine, perché allora Gasperini, 24 ore prima, ricorda che non gli era mai capitato di dover chiudere una partita coi centrocampisti al posto degli attaccanti? (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fare il mercato per Gasperini credo sia un compito semplici, le caratteristiche dei giocatori che vuole si conoscono fin troppo bene... (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il terzo errore è ancora più grave. Mentre su Dovbyk non ho aspetttativa, da Soulé mi aspetto che spacchi uno scafoide al portiere. Poi se para anche quello, bravo lui, ma così non si accetta (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che sul lungo periodo non bisogna guardare solo il gol arrivato, ma il sistema di gioco che funziona o no. Mi concentrerei più su questo aspetto che sul pensare che poteva finire anche 1-1. La Roma ha avuto una occasione e mezza, per il resto l'ho vista un po' spenta (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)