CASANO: "Atteggiamento imbarazzante nei primi minuti" - BALZANI: "Approccio vergognoso"

All'indomani del ko per mano del Viktoria Plzen, lungo le frequenze radiofoniche si alternano i pareri sulla prestazione della Roma. "Atteggiamento della squadra in campo nei primi minuti imbarazzante e non è la prima volta. I giocatori sono i principali responsabili della sconfitta contro il Plzen, non il Real Madrid: se sei deconcentrato o moscio nei contrasti, chiunque ti mette in difficoltà", il pensiero di Checco Oddo Casano. "La Roma ha avuto un approccio vergognoso. Il problema è che si prendono allenatori bravi e non si ascoltano", aggiunge Francesco Balzani.

Il problema dell'attacco è evidente ed è sicuramente per l'allenatore la causa principale delle difficoltà della Roma, ma Gasperini deve interrompere gli esperimenti e rimettere la squadra nelle condizioni dall'inizio di giocare al meglio delle sue possibilità (TIZIANO MORONI, Rete Sport, 104.2)

Primo tempo inguardabile, non si può pronti via subire gol o commettere errori individuali divenuti quasi sistematici. Ho visto, da ex calciatore, qualche atteggiamento di insofferenza e qualche gesto tra compagni che non mi piace. Dybala? Certe parole le dicesse all'interno non all'esterno. Ora non si butti tutto a mare come al solito (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

Scelte cervellotiche di Gasperini che stanno incidendo fortemente sui risultati e sulle prestazioni. È chiaro che uno dei problemi principali resti il mercato che al momento non ha inciso quasi per niente, ma il tecnico sta forzando alcune situazioni e non sta apportando benefici alla squadra, anzi (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport, 104.2)

La Roma ha avuto un approccio vergognoso. Il problema è che si prendono allenatori bravi e non si ascoltano (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma è una squadra a cui mancano troppi interpreti per fare una recita decente. Per gennaio non hanno fatto ancora nulla (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)