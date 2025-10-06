ASSOGNA: "Stiamo parlando troppo di fortuna o pali" - PRUZZO: "Gasperini ha fatto ancora a meno del mercato estivo"

La Roma ha vinto ancora, questa volta in casa della Fiorentina. Il risultato finale è stato di 1-2, per effetto dei gol di Soulé, quello del pareggio, e Cristante, il definitivo raddoppio. Di questo e delle prestazioni dei singoli discutono le voci dell'etere romano. "Stiamo parlando troppo di fortuna o di pali. Dovbyk può chiudere il match, Ndicka ha un'occasione a botta sicura", il pensiero di Paolo Assogna. Roberto Pruzzo, invece, commenta un altro aspetto: "Il mercato estivo della Roma? Anche contro la Fiorentina si è visto che Gasperini ne ha fatto a meno".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

A Gasperini non dispiace affatto che alla Roma non venga dato quel credito per stare in alto in classifica, a lui piace essere la sorpresa. Dybala falso nove? Esiste una Roma con lui e una senza di lui, può sempre fare la differenza (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Stiamo parlando troppo di fortuna o di pali. Dovbyk può chiudere il match, Ndicka ha un'occasione a botta sicura (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma , 90.9)

Il mercato estivo della Roma? Anche contro la Fiorentina si è visto che Gasperini ne ha fatto a meno. Cristante e Celik i migliori in campo, ma anche Soulé ha giocato benissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non ruba l’occhio ma porta a casa il risultato. Meglio di così non si poteva iniziare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma subisce di più rispetto all'anno scorso, ma è anche un pizzico fortunata (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Infastidisce sentire continui però, nelle analisi sul momento della Roma che è in testa al campionato con merito. Non è la miglior rosa del torneo, ma ha un carattere e uno spirito di gruppo secondi a nessuno. Ieri vittoria matura, ribaltando il match e gestendo nella ripresa (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport, 104.2)

Giusto godersi il momento, la Roma anche ieri a Firenze ha dimostrato di avere una base solida. In avanti però ancora tanti dubbi e poche certezze… (TIZIANO MORONI, Rete Sport, 104.2)

La vittoria della Roma a Firenze conferma che si può sognare in grande. Non capisco perché bisogna aver paura di dire che si può lottare per il vertice. L’ingresso e le giocate di Dybala mi hanno fatto godere… (MAX LEGGERI, Rete Sport, 104.2)

Ci teniamo strettissimi i tre punti di ieri, raccolti anche in una giornata in cui Svilar non è stato perfetto e hai subito altri due pali. La Roma oggi è più Ranieriana che Gasperiniana, ma va benissimo così… (DAVID ROSSI, Rete Sport, 104.2)

Vedo una squadra con il pragmatismo e la solidità di Ranieri, ma anche con la corsa e l’intensità di Gasperini. Il tecnico sta dimostrando una qualità che forse in pochi gli riconoscevano: la capacità di adattarsi alla squadra che ha trovato, senza stravolgerla, pur non avendo ancora tutti i giocatori adatti per esprimere al 100% il suo calcio. Soulé? Continua a trascinare, il gol di ieri è alla Dybala (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)