AGRESTI: "Roma-Inter conta di più per i nerazzurri, non possono permettersi di perdere" - TRANI: "Zirkzee? Il prestito secco non convince né la società né Gasperini"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il big match Roma-Inter, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valido per la settima giornata di Serie A. "La partita conta più per l’Inter che per la Roma - le parole di Stefano Agresti -. I nerazzurri non possono permettersi di perdere". Ugo Trani, invece, si sofferma sulle voci legate all'interesse della Roma per Joshua Zirkzee: "La formula del prestito secco non convince né la società né Gasperini".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Zirkzee? È stato proposto a dei procuratori che la Roma conosce molto bene, ma si tratta di un’operazione particolarmente complicata. La formula del prestito secco non convince né la società né Gasperini, ma l’attaccante piace molto al tecnico (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Angelino non è ancora riuscito a entrare del tutto nei meccanismi di Gasperini. Roma-Inter? Firmerei subito per un pareggio (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

L’ultima Inter è stata impressionante e vicinissima alla versione migliore, la Roma invece continua a fare fatica. Dovbyk o Ferguson? Per me potrebbe giocare l'irlandese (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sabato rischia più l’Inter della Roma, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha sorpreso nonostante i suoi limiti. Sabato mi aspetto una partita equilibrata, non mi meraviglierei se finisse in pareggio e credo che i giallorossi non perderanno (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La partita conta più per l’Inter che per la Roma, i nerazzurri non possono permettersi di perdere. I giallorossi hanno fatto più di quello che chiunque si aspettasse (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io non vedo una Roma così solida, la squadra ha concesso tanto agli avversari. A ranghi completi l'Inter è molto più forte dei giallorossi, ma viste le assenze dei nerazzurri gli uomini di Gasperini hanno una grande occasione (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)