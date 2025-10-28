AGRESTI: "Le sconfitte casalinghe? Un caso" - DE SANTIS: "Tsimikas? Non penso a bocciature, ma a insufficienze da recuperare"

In vista della sfida infrasettimanale contro il Parma, le radio romane si interrogano sulla gestione della rosa e sulle priorità stagionali. Stefano Agresti definisce le sconfitte casalinghe in Europa "un caso", ma allo stesso tempo le interpreta come un segnale: "In questo momento i giallorossi sono più concentrati sul campionato che sulla coppa". Intanto, Matteo De Santis analizza le possibili rotazioni in difesa, parlando di Tsimikas: "Non penso a bocciature, ma a delle insufficienze da recuperare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Bailey? Non mi convince per niente, ma ha caratteristiche che possono fare la differenza. Contro il Sassuolo la miglior partita stagionale della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita con il Parma è già scritta. In attacco potrebbe giocare un centravanti di ruolo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Le sconfitte casalinghe della Roma? Un caso. In questo momento i giallorossi sono più concentrati sul campionato che sulla coppa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Con Dybala falso nove per tutta la stagione la Roma non potrà mantenere questi ritmi. Con il Parma mi aspetto 2-3 cambi (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma non può continuare a stare senza centravanti per tutto l'anno, i due che ha sono degli stopper (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Domani vedremo Soulé sicuramente. Il Parma proverà a non far tirare la Roma, quindi mi aspetto più tecnica possibile in campo, quindi Dybala sicuramente e Bailey magari a partita in corso. Wesley a sinistra ti dà quello che non ti danno né Tsimikas né Angelino, ma ci vorrebbe anche a destra. Comunque non vedo bocciature di Gasperini su nessuno al momento (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Secondo me qualche aggiustamento ci sarà nella formazione, perché poi ti aspetta il Milan di Allegri a San Siro. Tsimikas? Non penso a bocciature, ma a delle insufficienze da recuperare. Qualche giocatore magari ha fatto anche i compiti a Trigoria, ma poi non si è fatto trovare pronto in partita. Tsimikas ha qualche difficoltà al momento, tra cambio di campionato e convocazioni in nazionale (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)