STRAMACCIONI: "In Europa League la Roma può arrivare fino in fondo" - CONFLITTI: "Pellegrini ora ce l'hai, perché non puntarci?"

Si alternano pareri lungo le frequenze radiofoniche durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Secondo Andrea Stramaccioni "Dovbyk nei due attaccanti della Roma ci può stare, penso che Gasperini ci lavorerà". Piero Torri parla di Niccolò Pisilli: "Non gli metterei troppa pressione, gli darei tempo". Invece, Gabriele Conflitti si chiede: "Pellegrini ora ce l'hai, perché non puntarci?".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ho paura che ci divideremo di nuovo sui giocatori voluti dal tecnico e dal direttore sportivo, ma così non cresce la Roma. Pellegrini ora ce l'hai, perché non puntarci? (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Con il Torino mi aspetto Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson. Non metterei troppa pressione a Pisilli, gli darei tempo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

In questo momento Ghilardi è ancora un po' indietro e Gasperini preferisce affidarsi a uno come Hermoso (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini più lo allontani dall'area e peggio è, ma spesso i trequartisti col tempo si spostano più indietro a fare i registi. Credo che da qui a gennaio capiremo se avrà ancora un ruolo all'interno della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattina, 104.5)

Dovbyk nei due attaccanti della Roma ci può stare, penso che Gasperini ci lavorerà. Se la Roma centrasse la Champions sarebbe importante, per i soldi e l'appeal verso i giocatori. In Europa League invece può arrivare fino in fondo (ANDREA STRAMACCIONI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)