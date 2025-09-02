PRUZZO: "Non credo che la Roma sia più forte dello scorso anno" - CASANO: "Ultimi 20 giorni di mercato disastrosi strategicamente"

Al termine del calciomercato, nell'etere romano si tirano le somme sulla campagna acquisti giallorossa. "Non credo che la Roma sia più forte dell'anno scorso, c’è un po' di delusione perché a sinistra serviva un giocatore che avrebbe fatto la differenza", il pensiero di Roberto Pruzzo. Così invece Checco Oddo Casano: "Ultimi 20 giorni disastrosi strategicamente, c'è stato un evidente cortocircuito ruotato intorno al nome di Sancho. Mercato complessivamente da 6-".

Per me la Roma è più forte dell'anno scorso. Nell'ultimo giorno di mercato non sono stati coperti dei buchi, ma a livello di alternative ci sono tanti giocatori in grado di giocare titolari (RENATO MAISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma poteva prendere Dominguez in 5 minuti, ma non piaceva all'allenatore. Il Milan per il riscatto di Gimenez chiedeva 45 milioni (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il mercato della Roma? La squadra si è allargata a livello di organico (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini è stato un po’ troppo duro con Dovbyk dal punto di vista dell'atteggiamento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini è il miglior acquisto della Roma in questo mercato, il gap con le rivali sarà colmato dal suo lavoro (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non ha stravolto la rosa, ha inserito 2/3 pedine sul vecchio telaio e Gasperini può lavorare meglio (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Voto al mercato insufficiente, come lo scorso anno per il terzino destro, anche quest'anno c'era una priorità - l'esterno alto - che alla fine non è arrivato. Mi auguro che ora Gasperini possa metter mano a questa situazione e riesca a trovare delle soluzioni (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Ricordando le premesse, con un ds annunciato il 18 di giugno che si è dovuto occupare immediatamente delle plusvalenze, le parole di Ranieri che da garante dei tifosi ha spiegato che sarebbe stato un mercato di sofferenza, il mercato giallorosso è da 6-6.5. Sono arrivati alcuni calciatori che hanno migliorato alcuni ruoli. A centrocampo la mia preoccupazione maggiore per via della Coppa d'Africa (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Male negli ultimi giorni di mercato, capisco che la Roma non abbia voluto alla fine spendere tanto per spendere se non era convinta degli ultimissimi nomi sondati, ma ad agosto delle problematiche sono state evidenti. Mi aspetto che Massara spieghi cosa è accaduto e vedremo che scenari interni si apriranno... (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)