PRUZZO: "La Roma ha già un’identità" - ORDINE: "l lavoro di Gasperini sta iniziando a dare qualche frutto"

A due giorni dal ritorno in campo della Roma, attesa allo Stadio Olimpico domenica contro il Torino, lungo le frequenze radiofoniche si alternano i pareri sullo stato dei giallorossi. "I giallorossi hanno già un’identità, ma hanno bisogno di trovare delle soluzioni in avanti", dice Roberto Pruzzo. Per Franco Ordine "Il lavoro di Gasperini sta iniziando a dare qualche frutto, i giallorossi sono sulla strada giusta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Più difficile Roma-Torino di Sassuolo-Lazio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma resta favorita contro un Torino affamato, ma dopo la sosta possono esserci delle sorprese… (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma nettamente favorita contro un Torino in costruzione. I giallorossi hanno già un’identità, ma hanno bisogno di trovare delle soluzioni in avanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma-Torino sarà una partita vera e non è affatto scontata. I giallorossi mi hanno fatto una grande impressione nelle prime due giornate perché hanno rischiato poco e hanno già un’identità. Sembra che Gasperini sia lì da più tempo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è molto più avanti rispetto alle nostre previsioni. Il lavoro di Gasperini sta iniziando a dare qualche frutto, i giallorossi sono sulla strada giusta (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ferguson? Mi piace tanto e ha cominciato molto bene, può essere uno dei protagonisti del campionato (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)