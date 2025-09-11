PRUZZO: "Ferguson non ha tanta confidenza con il gol" - ASSOGNA: "Domenica capiremo se Dybala può giocare 90' quando non ci sono le tre partite"

Nelle radio della città oggi le riflessioni si concentrano sui singoli, in particolare sugli attaccanti. Roberto Pruzzo esprime qualche perplessità su Ferguson: "Mi sembra che non abbia tanta confidenza con il gol"). Paolo Assogna invece anticipa una verifica sulla gestione di Dybala: "Domenica capiremo se per Gasperini Dybala può giocare 90' quando non ci sono le tre partite".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ferguson? Mi sembra che non abbia tanta confidenza con il gol (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini non è stato contento di quello che ha detto Ranieri l'altro giorno, non gli è piaciuta com'è stata costruita, perché è stata confezionata a uso e consumo della società (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Ogni anno i Friedkin hanno cambiato strategia e questi errori hanno portato alla situazione di oggi (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Molto colpito dalla solidità della Roma, non pensavo che potesse trovare questa efficacia così rapidamente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sembra un manicomio. Ci sono due mondi: quello dell’allenatore che parla di miglioramenti e quello di Ranieri. Gasperini parla come se nella Roma questi problemi del Fair Play Finanziario non ci siano (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Wesley potrebbe tornare a disposizione per il Torino, mi hanno molto sminuito la cosa. Sappiamo che ci saranno dei sacrifici da fare, ma lo fanno tutti. Domenica capiremo se per Gasperini Dybala può giocare 90' quando non ci sono le tre partite (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà Sport, 90.3)