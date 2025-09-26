PRUZZO: "Ferguson e Dovbyk non danno garanzie al momento" - TREVISANI: "Pellegrini può essere un valore aggiunto molto importante"

A due giorni da Roma-Verona, nell'etere romano si parla della questione centravanti, con Ferguson e Dovbyk ancora a secco. Questo il pensiero di Roberto Pruzzo: "In attacco serve sicuramente qualcosa in più: Ferguson e Dovbyk non danno garanzie al momento". Riccardo Trevisani parla invece di Lorenzo Pellegrini: "Con il vuoto nel numero 11 penso che Pellegrini possa farlo molto bene, ci ha giocato bene in nazionale e con De Rossi. Può essere un valore aggiunto molto importante"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Si pensava che l'inizio potesse essere un problema per Gasperini, invece ha già dimostrato di essere dentro il mondo Roma. Ferguson? Mi sembra un giocatore normale, proverei a puntare su Dovbyk (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nel ruolo di esterno sinistro Pellegrini stravince su tutti, soprattutto in assenza di chi potrebbe giocare lì come Dybala o Bailey (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Si esalta Pellegrini solo per il gol nel derby: ora deve ritrovarsi sia a livello fisico sia dal punto di vista mentale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini ha reagito. Con il vuoto nel numero 11 penso che Pellegrini possa farlo molto bene, ci ha giocato bene in nazionale e con De Rossi. Può essere un valore aggiunto molto importante (RICCARDO TREVISANI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

La vittoria a Nizza dà fiducia, ma in attacco serve sicuramente qualcosa in più: Ferguson e Dovbyk non danno garanzie al momento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In attacco domenica mi aspetto Pellegrini, Soulé e Ferguson (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)