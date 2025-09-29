MATTIOLI: "Pellegrini è come un nuovo acquisto" - FELICI: "Servirà tempo per vedere la Roma 'gasperiniana' nella sua massima espressione"

All'indomani della vittoria contro il Verona per 2-0, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione dei singoli. Per Mario Mattioli "Pellegrini è come un nuovo acquisto". Fernando Orsi esalta Mile Svilar: "Fa 2/3 parate clamorose a partita". Conclude, infine, Antonio Felici: "Servirà tempo per vedere la Roma 'gasperiniana' nella sua massima espressione, ma la personalità e la serietà già si percepiscono".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Il recupero di Pellegrini? È come un nuovo acquisto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dovbyk ha fatto un gol da centravanti vero. I terzini della Roma sono il punto debole della squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Svilar fa 2/3 parate clamorose a partita (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sapevamo i rischi che si correvano dal passare da Ranieri che rischiava molto meno a Gasperini, che invece vuole che il difensore rischi. Il tecnico sta cercando di allargare la rosa e chiede ai giovani di sbrigarsi, perché ha bisogno di tanti giocatori (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Ieri Wesley fumoso, Angelino ha cominciato e finito in difficoltà. Gasperini bravo a ottimizzare il materiale umano (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è destinata a entrare in Champions League e a lottare per lo Scudetto in questa stagione (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Svilar? Prendere un solo gol in 5 partite non è soltanto merito del portiere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le squadre di Gasperini, avendo caricato tanto in estate, è normale che fatichino all’inizio. Ma se vinciamo sempre anche da stanchi, quando staremo bene cosa succederà? Servirà tempo per vedere la Roma 'gasperiniana' nella sua massima espressione, ma la personalità e la serietà già si percepiscono (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)