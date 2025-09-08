JURIC: "Per Koné ci sarà un assalto" - DI LIVIO: "Pellegrini? L'allenatore ti può aiutare, ma tu ci devi mettere del tuo"

Le attenzioni radiofoniche si concentrano oggi sul futuro dei singoli giocatori, tra analisi del mercato e la forma di alcuni elementi. Marco Juric prevede un futuro caldo per un top dei gioallorossi: "Per Koné ci sarà un assalto". Sul fronte, invece, del recupero dei giocatori in difficoltà, come Pellegrini, Angelo Di Livio sposta l'accento sulla responsabilità individuale: "L'allenatore ti può aiutare, ma tu ci devi mettere del tuo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma deve aumentare le rotazioni, ci sono tante partite e non puoi mai tirare il fiato. Bailey me lo aspetto almeno in panchina con il Nizza, dovevano essere 4 settimane (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non dico che la Roma perderà Koné, ma ci sarà un assalto. E la Roma potrebbe fare qualcosa in autunno, parlo di ingaggio. Potrebbero alzare l'ingaggio anche per chiedere di più in estate (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini ora deve recuperare anche quei giocatori che non voleva o che la Roma non voleva. Pellegrini e Dovbyk almeno fino a gennaio li devi recuperare, perché nelle rotazioni sono obbligatori. Anche perché da metà novembre a metà marzo si gioca sempre, serviranno più giocatori possibili. Dovbyk lo devi recuperare, anche perché Ferguson non può giocarle tutte, e a centrocampo sei corto. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono contento che non sia rimasto Ranieri in panchina, altrimenti non si sarebbe fatta una rivoluzione della rosa: piano piano va cambiata tutta, perché è piena di mezzi giocatori, di giocatori di movimento da 8 c'è solo Dybala. A oggi Politano vale tre volte Soulé, spero che l'argentino arrivi al rendimento di Politano, che fa gol, sa giocare per la squadra, sta ad alti livelli e ha vinto due scudetti. Non sto dicendo che non sia buono Soulé, ma che non bisogna esaltare i nostri giocatori, sennò non vinciamo mai. (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Far parte di una nazionale non aumenta la personalità, ma l'autostima, la convinzione nei propri mezzi. È fondamentale che i giocatori della Roma vadano in nazionale, spero ci torni anche Cristante. Tutto questo fa ben sperare (LUIGI ESPOSITO, Rete Sport, 104.2)

Pellegrini? L'allenatore è molto importante anche per un singolo che non sta attraversando un periodo straordinario, però dipende dal giocatore. L'allenatore ti può aiutare, ti può stare vicino, ma tu ci devi mettere del tuo (ANGELO DI LIVIO, Rete Sport, 104.2)