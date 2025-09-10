INFASCELLI: "Dovbyk non è un Petagna qualsiasi" - NISII: "Dovbyk in queste condizioni è un problema"

Con il mercato chiuso, e senza tutti gli attaccanti desiderati da Gian Piero Gasperini, il rendimento del reparto offensivo dipenderà inevitabilmente anche dal recupero di Artem Dovbyk. Una situazione che crea dibattito nell'etere romano: Roberto Infascelli sottolinea il peso dell'investimento fatto: "Dovbyk non può essere trattato come un Petagna qualsiasi. Per quello che lo hai pagato, andrà utilizzato in qualche modo". Federico Nisii invece evidenzia la criticità della sua forma attuale: "Ferguson non le può fare tutte, ma Dovbyk in queste condizioni è un problema".

Contro il Torino è una partita trappola in cui la Roma non può cascare, una vittoria permetterebbe ai giallorossi di essere in testa alla classifica alla vigilia del derby e sarebbe davvero importante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il mercato? Non ho mai pensato che alla Roma potessero arrivare subito sei giocatori voluti da Gasperini, l’allenatore deve capire che non può avere tutto e subito ma c'è un percorso da fare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La priorità di Gasperini in vista del mercato di gennaio è un attaccante, ma dipenderà da Dovbyk: se darà segnali di risveglio, la Roma si concentrerà sull'ala sinistra. L'ucraino deve cambiare qualcosa dal punto di vista mentale, non ha la cattiveria dei grandi bomber (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'ultimo mercato ha dimostrato che si punterà sugli under 24, che è un modo per investire ma allo stesso tempo patrimonializzare. È quello che è mancato negli ultimi anni, quando la Roma non ha avuto giocatori appetibili per fare plusvalenze e player trading (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.3)

Dovbyk non può essere trattato come un Petagna qualsiasi. Per quello che lo hai pagato, andrà utilizzato in qualche modo durante la stagione (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La situazione Dovbyk mi comincia a preoccupare: sta continuando ad avere lo stesso rendimento piatto. Qualsiasi scelta faccia Gasperini, rischia di sbagliare: se non lo mette domenica può essere una bella mazzata, ma non sarebbe nemmeno giusto 'panchinare' uno come Ferguson (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso sia possibile che prima del 2027 partano i lavori per il nuovo stadio a Pietralata. Vedo impossibile che la Roma ci giochi nell'anno del centenario (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.3)

Ferguson non le può fare tutte, ma Dovbyk in queste condizioni è un problema (FEDERICO NISII, Radio Manà Manà Sport, 90.3)