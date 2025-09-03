FELICI: "Parametri zero? Piuttosto che prendere gente da verificare resto come sto" - AGRESTI: "Gasp non è sereno, ma ha detto la verità senza disintegrare i rapporti interni"

03/09/2025 alle 15:16.
All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "Parametri zero? No, lascerei perdere - dice Antonio Felici -. Piuttosto che andare a prendere gente da verificare, resto come sto". Stefano Agresti, invece, si sofferma sull'intervista di Gian Piero Gasperini: "Non è sereno, ma ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni".

Credevo che Gasperini partisse più a rilento, invece, ha messo il turbo (GIANNI VISNADIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini è stato molto diretto: non è sereno, ma almeno ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni (STEFANO AGRESTIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ho trovato Gasperini allineato rispetto a quello che ha detto. Qualsiasi mancanza l'ha rimandata a gennaio e se si dovrà correggere qualcosa lo si farà in seguito. È già riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, tant'è vero che ora la Roma gioca in maniera diversa rispetto a pochi mesi fa. L'ho trovato sereno e in grado di proseguire in maniera concreta la stagione (MARIO MATTIOLIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

 

Parametri zero? No, lascerei perdere. Piuttosto che andare a prendere gente da verificare, resto come sto. Se appena finito il mercato estivo sono già proiettato a quello di gennaio, significa che non ha funzionato o comunque è incompleto (ANTONIO FELICITele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Se tu stai un mese dietro Sancho, la mossa preventiva di informarti su di lui non la fai? Se fosse vero, questo peggiorerebbe la situazione di Massara... All'Aston Villa non sanno che non si presentava agli allenamenti? Più cercano di difendere l'operato del direttore sportivo e più lo affossano. Gasperini è stato chiaro: voleva l'attaccante e non è stato preso (UGO TRANITele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)