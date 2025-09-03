FELICI: "Parametri zero? Piuttosto che prendere gente da verificare resto come sto" - AGRESTI: "Gasp non è sereno, ma ha detto la verità senza disintegrare i rapporti interni"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "Parametri zero? No, lascerei perdere - dice Antonio Felici -. Piuttosto che andare a prendere gente da verificare, resto come sto". Stefano Agresti, invece, si sofferma sull'intervista di Gian Piero Gasperini: "Non è sereno, ma ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Credevo che Gasperini partisse più a rilento, invece, ha messo il turbo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini è stato molto diretto: non è sereno, ma almeno ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ho trovato Gasperini allineato rispetto a quello che ha detto. Qualsiasi mancanza l'ha rimandata a gennaio e se si dovrà correggere qualcosa lo si farà in seguito. È già riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, tant'è vero che ora la Roma gioca in maniera diversa rispetto a pochi mesi fa. L'ho trovato sereno e in grado di proseguire in maniera concreta la stagione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Parametri zero? No, lascerei perdere. Piuttosto che andare a prendere gente da verificare, resto come sto. Se appena finito il mercato estivo sono già proiettato a quello di gennaio, significa che non ha funzionato o comunque è incompleto (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)