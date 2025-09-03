FELICI: "Parametri zero? Piuttosto che prendere gente da verificare resto come sto" - AGRESTI: "Gasp non è sereno, ma ha detto la verità senza disintegrare i rapporti interni"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "Parametri zero? No, lascerei perdere - dice Antonio Felici -. Piuttosto che andare a prendere gente da verificare, resto come sto". Stefano Agresti, invece, si sofferma sull'intervista di Gian Piero Gasperini: "Non è sereno, ma ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni".
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.
Credevo che Gasperini partisse più a rilento, invece, ha messo il turbo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)
Gasperini è stato molto diretto: non è sereno, ma almeno ha detto delle verità senza disintegrare la Roma a livello di rapporti interni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)
Ho trovato Gasperini allineato rispetto a quello che ha detto. Qualsiasi mancanza l'ha rimandata a gennaio e se si dovrà correggere qualcosa lo si farà in seguito. È già riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, tant'è vero che ora la Roma gioca in maniera diversa rispetto a pochi mesi fa. L'ho trovato sereno e in grado di proseguire in maniera concreta la stagione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)
Se tu stai un mese dietro Sancho, la mossa preventiva di informarti su di lui non la fai? Se fosse vero, questo peggiorerebbe la situazione di Massara... All'Aston Villa non sanno che non si presentava agli allenamenti? Più cercano di difendere l'operato del direttore sportivo e più lo affossano. Gasperini è stato chiaro: voleva l'attaccante e non è stato preso (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)