DE ANGELIS: "La Lazio ha giocato molto meglio della Roma" - DI GIOVAMBATTISTA: "Le azioni pericolose vere sono tre e tutte della Lazio"

Di solito è il 'Massimo', oggi, dopo la vittoria della Roma per 0-1 nel Derby della Capitale grazie alla conclusione di destro di Lorenzo Pellegrini, ci sembra il 'minimo' fare un giro sulle radio altrui. Dall'altra parte, le analisi del giorno dopo sono molto diverse: secondo Guido De Angelis "La Lazio ha giocato molto meglio della Roma" e della stessa opinione è anche Ilario Di Giovambattista, che spiega: "Le azioni pericolose vere sono tre e tutte della Lazio".

____

Questo e tanto altro in "Minimo Ascolto", edizione speciale della rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata sull'altra sponda dell'etere romano. Buona lettura.

____

Derby? La Lazio è questa, non è che non ci abbia provato... La Roma è una squadra di pippe, non è riuscita a fare 3/4 gol contro una formazione del genere (EMANUELE ARTIBANI, Radio Olympia, 90.7)

La verità è che in questo derby avremmo meritato più noi che loro... (ARIANNA DI PASQUALE, Radio Sei, 98.1)

Abbiamo un centrocampo "manovale" che ti fa pensare molto dopo aver avuto Milinkovic-Savic e Luis Alberto... (DARIO CADEDDU, Radio Sei, 98.1)

Abbiamo avuto le più grandi occasioni del derby, almeno 5/6, mentre Provedel ha fatto una sola parata vera. Così diventa complicato... (AUGUSTO SCISCIONE, Radio Sei, 98.1)

La Lazio ha giocato molto meglio della Roma, magari giocasse sempre così... Poi l'arbitro non vedeva l'ora di espellere uno dei nostri: il rosso di Belahyane non c'era, non ha affondato i tacchetti su Koné (GUIDO DE ANGELIS, Radio Sei, 98.1)

La Roma è stata una delusione, la Lazio molto meglio e meritava di più (STEFANO MATTEI, Radio Sei, 98.1)

Tavares bene tecnicamente ma non di testa: non si possono fare errori del genere, soprattutto nel momento in cui la Lazio è stata superiore alla Roma (ROBERTO RAMBAUDI, Radio Sei, 98.1)

Questa Roma senza Dybala non è tanto più forte della Lazio nel gioco delle figurine (ALESSANDRO ZAPPULLA, Radio Laziale, 88.1)

Adesso leggo #Sarriout, ma mi sembra di preoccuparsi della pagliuzza nell'occhio quando hai una trave nel deretano. I problemi della Lazio sono altrove e non può essere l'allenatore (CARLO ROSCITO, Radio Laziale, 88.1)

Ieri chi fischia la Lazio ha capito poco. C'è poco da contestare all'impegno dei giocatori, in più faceva un caldo pazzesco e si sapeva che chi segnava per primo avrebbe vinto. Ciò che mi rincuora è la reazione anche con l'uomo in meno. Cataldi? Grande derby (DANILO GALDINO, Radio Laziale, 88.1)

La Lazio meritava il pareggio, ha preso un gol per presunzione ma ha disputato la miglior partita stagionale. La Roma, oltre alla bravura, ha avuto un pizzico di fortuna. Dia? Non si può mangiare un gol così... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Difficile continuare il campionato da laziali, questo derby mi deprime. Roma e Lazio sono due squadre mediocri, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sarri irriconoscibile, ha sbagliato la formazione iniziale. Pesano anche gli errori di Tavares e di Dia e i rossi nel finale (FRANCO MELLI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Se giochi bene un derby ma regali un goal come quello di Tavares e non sfrutti occasioni clamorose come quella di Dia... Inoltre aggiungi una dose di sfiga sul tiro di Castellanos e sul palo di Cataldi, la miscela è fatta (STEFANO PANTANO su X)

Per la Roma vincere questo derby è stato il delitto perfetto: tre punti con il minimo sforzo. Ha fatto tutto la Lazio: il regalo sul gol di Pellegrini, uomini infortunati in campo, occasioni gol buttate (Dia su tutte), nel momento del massimo sforzo resta in dieci e il palo finale di Cataldi. Lo 0-1 è il risultato più ingiusto ma il calcio è anche questo, non sempre vince chi gioca meglio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA su X)

Capisco il romanista che gode e non si vuole sentire dire che la Lazio avrebbe meritato di più, perché la Lazio ha avuto più occasioni da gol. Le azioni pericolose vere sono tre e tutte della Lazio. Devo dire, mi è piaciuta più la Lazio che la Roma. Poi la Lazio però ha Dia. In campo non ho visto la differenza tra Roma e Lazio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)