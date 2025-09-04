CASANO: "L'incognita è davanti" - TORRI: "Non mi risulta ci sia la volontà di rinnovare il contratto di Dybala"

Durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano la rosa della Roma e le situazioni individuali dei singoli. "Non mi risulta ci sia la volontà di rinnovare il contratto di Dybala, anche a cifre inferiori", dice Piero Torri. "L'incognita è davanti, ma lavorare sulla coppia Dybala-Soulé insieme potrebbe essere la svolta tecnica", è il pensiero di Checco Oddo Casano. "Dybala se sta bene deve giocare sempre dall'inizio", conclude Ciccio Graziani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non mi risulta ci sia la volontà di rinnovare il contratto di Dybala, anche a cifre inferiori (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per tre anni Dybala non c'è stato nelle fasi cruciali della stagione, anche l'anno scorso quando si stava ritagliando un ruolo da leader (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non rinnoverei il contratto di Paulo Dybala. El Shaarawy non ti dà la sensazione di essere quel giocatore su cui puntare (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma in alcuni ruoli si è palesemente rinforzata e parte da una difesa molto solida, sulla scorta dell'eredità lasciata da Ranieri a Gasperini. L'incognita è davanti, ma lavorare sulla coppia Dybala-Soulé insieme potrebbe essere la svolta tecnica (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La Roma è più forte dello scorso anno e potrà sfruttare il valore aggiunto di Gasperini. In campionato lotterà per la Champions (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Dybala tutte le partite dall'inizio è impossibile, lo dice lo storico dei suoi infortuni. Se dovesse essere impiegato solo nell'ultima mezz'ora potrebbe rappresentare un'arma letale (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Dybala se sta bene deve giocare sempre dall'inizio. Non esiste relegarlo ad un ruolo di subalterno. Gasp deve lasciargli libertà d'azione su tutto il fronte offensivo (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)