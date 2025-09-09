CAMELIO: "Cedere Koné per acquistare Sancho? Sarebbe stata una follia..." - BALZANI: "Senza Champions la Roma dovrà fare una cessione importante e una media"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "Cedere Koné per acquistare Sancho? Sarebbe stata una follia...", afferma Enrico Camelio. Francesco Balzani, invece, si sofferma sui paletti del Fair Play Finanziario: "In caso di qualificazione in Champions League la Roma dovrà fare una cessione importante. Senza, invece, ne farà una grande e una media".

Probabilmente la strategia era vendere Koné ed ecco perché il primo acquisto è stato El Aynaoui, il quale giocherà pochissimo. Wesley? Non avrei speso 30 milioni per un terzino destro in questa situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5 Mattino - Sport e News)

Cedere Koné per acquistare Sancho? Gasperini aveva dato l’ok, ma sarebbe stata una follia. La Roma avrebbe dato via una certezza per un calciatore “desaparecido” da tre anni… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Nelle prime due giornate di campionato mi è piaciuto più lo spirito della Roma che il risultato tecnico. Ora la squadra è attesa da conferme (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Le prime due partite della Roma? Ho sentito un trionfalismo fuori posto... (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Gasperini sta cercando di coinvolgere nel suo progetto anche i calciatori che consideravamo meno adatti come Dybala, Dovbyk e Pellegrini (FRANCO MELLI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Ieri, con Ranieri, ha parlato la proprietà, che ovviamente non lo fa da quando è sbarcata a Roma. Sono mesi che diciamo che il 30 giugno 2026 è una data spartiacque per la Roma e il rischio che possa arrivare una dura sanzione da parte della UEFA va messo in conto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La realtà è questa: a giugno la Roma, anche in caso di qualificazione in Champions League, dovrà fare una cessione importante. Senza Champions, invece, ne farà una grande e una media. Il cammino in Europa League ti può evitare la cessione media ma non quella grande, dato che si parla di una decina di milioni (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Ferguson è il nuovo acquisto che mi piace di più, ma deve segnare (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)