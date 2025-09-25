BALZANI: "La Roma ha una difesa da Champions" - PES: "Dovbyk non c'è, è un problema"

La Roma ha vinto ancora, anche in Europa: ieri i giallorossi hanno battuto il Nizza grazie ai gol di Ndicka e Mancini. Proprio sul successo di ieri e sulle prestazioni dei calciatori a disposizione di mister Gasperini si soffermano le voci dell'etere romano. "La Roma ha una difesa che è già da Champions", il pensiero di Francesco Balzani. Lorenzo Pes, invece, si sofferma su Dovbyk: "Non c'è, è un problema serio".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Il gol di Mancini rappresenta la tipica azione 'gasperiniana'. Per la Roma era importante recuperare questo Pellegrini, così come per lui era fondamentale sentirsi parte integrante del progetto giallorosso (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

I difensori della Roma sono una garanzia, non prendono tiri in porta e risolvono anche le partite (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha dettato legge a Nizza. Dovbyk non mi dispiace, Ferguson mi sembra meno scaltro di lui in area di rigore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me El Aynaoui è fortissimo, sogno la coppia di centrocampo con Koné. Dovbyk? Inguardabile, è un problema per la Roma (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La squadra ha già acquistato autorevolezza e sicurezza. Pisilli? Ha fatto una ragazzata... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dovbyk non c’è, non lotta, non tiene un pallone, non fa i movimenti giusti. È un problema serio (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri è stata una Roma gasperiniana in tutto e per tutto, mi è piaciuta parecchio. Per Pellegrini servono conferme, ma con lui la Roma è sembrata subito più pericolosa (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha una difesa che è già da Champions e ce l'ha da tutto il 2025. Questa forse è la base più importante per una squadra. Adesso la strada va in discesa e bisogna sbloccare il "puntero", chiunque esso sia (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)