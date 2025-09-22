AGRESTI: "La vittoria nel derby lancia la Roma in classifica" - JURIC: "Pellegrini deve affidarsi a Gasperini"

Derby e nient'altro. Di questo tratta oggi l'etere romano, dei tre punti conquistati dalla Roma di Gasperini ai danni della Lazio di Sarri, grazie alla rete segnata da Lorenzo Pellegrini. "Il risultato lancia i giallorossi in una posizione di classifica eccellente", il pensiero di Stefano Agresti. Cos' invece Marco Juric sul numero 7: "Facesse altri 6-7 gol sotto la Nord Pellegrini, poi a fine partita c'è tempo di festeggiare sotto la Curva Sud. Ieri la Roma ha vinto sfruttando gli episodi. Pellegrini deve affidarsi a Gasperini"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il pareggio avrebbe rispecchiato meglio le occasioni create dalle due squadre (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha faticato, non ha aggredito la partita ma che ha avuto diverse individualità che hanno fatto bene. Koné è stato il migliore in campo. Pellegrini ti può dare una grande mano, può essere il Pasalic della Roma, ma con più qualità (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Si parlava di un grande mercato della Roma, ma ieri Gasperini ha messo in campo praticamente tutta la squadra dell’anno scorso… Rensch il migliore dei giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Nel finale la Roma si è spaventata e ha avuto un po’ di paura di vincere. Il risultato lancia i giallorossi in una posizione di classifica eccellente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Rensch protagonista del derby. Il merito della Roma è aver saputo far leva sulle fragilità della Lazio (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Facesse altri 6-7 gol sotto la Nord Pellegrini, poi a fine partita c'è tempo di festeggiare sotto la Curva Sud. Ieri la Roma ha vinto sfruttando gli episodi. Pellegrini deve affidarsi a Gasperini (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini mossa della partita, evidentemente c’è qualcosa di speciale. Gasperini ha ribadito che quella qualità lì non ce l’ha in tanti giocatori (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nuno Tavares il migliore in campo per la Roma (ALESSANDRO FUSCO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è vero che la Roma ha avuto solo quell'occasione. Rensch ha avuto un'occasione subito dopo l'1-0. Anche la Roma ha i suoi peccati: Dovbyk, per esempio, nella sua occasione si è allargato e ha tirato fuori. La Roma non ha vinto per fortuna: ha fatto bene pressing a tutto campo per tutta la partita. L'errore di Tavares nasce da questo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Gasperini se ne potrebbe anche fregare di Pellegrini, perché la società è stata chiara. Io reputo queste provocazioni come dei consigli utili. Se Pellegrini lo segue e mette la cifra di atletismo fa altri 4-5 anni a buon livello (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini? In questo il calcio ti può cambiare una carriera. Lui lo ha sempre detto che non era un momento facile, sia come calciatore che personale. È una scossa che ti può dare solo una partita come il derby. Fino a che indosserà la maglia della Roma può dare il suo contributo. Non vedo perché privarsi di un proprio asset per questioni pregresse, intanto ti ha fatto prendere 3 punti (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)