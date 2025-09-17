AGRESTI: "Dopo il Torino sono emersi problemi inattesi nella Roma" - ASSOGNA: "Nel derby mi aspetto prudenza da tutte e due le squadre"

Nella settimana che porta al derby, nell'etere romano si analizza la situazione della Roma. "Alla Roma c’era stata l’illusione che tutto potesse andare in un certo modo dopo le due vittorie, ma dopo la sconfitta contro il Torino sono emersi problemi inattesi", il pensiero di Stefano Agresti. Riccardo Trevisani parla invece di Pellegrini: "Gasperini vuole recuperarlo, vuole mettere un giocatore di qualità in mezzo al campo"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Gasperini vuole recuperare Pellegrini, vuole mettere un giocatore di qualità in mezzo al campo. Aspettatevi sempre dei cambi dopo i primi 45' se la squadra non sta vincendo (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il tema su Pellegrini è quanti minuti ha nelle gambe. Non può giocare 90', ma vediamo che risposte daranno gli allenamenti. El Aynaoui in quella posizione soffre, il ballottaggio è fra Pellegrini e El Shaarawy. Domani mi aspetto prudenza da tutte e due le squadre (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini deve rivedere molte cose dopo Roma-Torino a partire dall’atteggiamento e dallo spirito della squadra. Derby? Vedremo se anche stavolta è meglio avere due feriti che un morto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma c’era stata l’illusione che tutto potesse andare in un certo modo dopo le due vittorie, ma dopo la sconfitta contro il Torino sono emersi problemi inattesi. Derby? Entrambe le squadre si avvicinano male, ma la Lazio sta peggio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Derby? Spero se lo giochino alla grande con l'obiettivo di vincere, la vittoria serve per guarire sennò si rimane malati. La Roma è più avanti della Lazio, i biancocelesti non mi sono mai piaciuti in questa stagione (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)