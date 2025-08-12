PRUZZO: "Servono un paio di titolari" - NISII: "La priorità è l'attacco"

Mancano poche settimane alla fine del calciomercato e sulle radio si discute delle strategie per rinforzare la rosa della Roma. Roberto Pruzzo esprime un'attesa chiara: "Ci aspettiamo almeno un paio di titolari per la Roma per migliorare l’organico". Federico Nisii, dal canto suo, individua il reparto su cui concentrare gli sforzi: "Sul mercato la priorità ora deve essere l'attacco, per gli altri reparti si vedrà più avanti".

Ci aspettiamo almeno un paio di titolari per la Roma per migliorare l’organico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dall’anno scorso a quest’anno sembra che sia cambiata la narrazione su Dybala. Prima non si poteva giocare a calcio senza di lui, ora con Gasperini non è indispensabile? (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Krstovic non è una certezza, è ancora un punto interrogativo (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5)

Fabio Silva è un obiettivo, ma se Massara aspetta troppo se lo farà scappare (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

A un certo momento devi adattarti al mercato. Ora ci sono tre giocatori in esubero nei grandi club europei che farebbero la differenza nel calcio italiano. Due del Chelsea: Nico Jackson, centravanti fortissimo, e Nkunku. Lo stanno proponendo. L'altro è Sancho del Manchester United, dove non si è mai ambientato. È un giocatore da rimotivare, con la base del top player (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Sul mercato la priorità ora deve essere l'attacco, per gli altri reparti si vedrà più avanti (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport, 90.9)

Con Wesley, che speriamo sia un giocatore di livello, la Roma ha comprato a un prezzo consistente. Io mi chiedo se su quella posizione non potevi andare a prendere altro, dovendo investire sull'attacco (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport, 90.9)