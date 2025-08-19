DE SANTIS: "Kone resta? Non sono sicuro al 100%" - CAMELIO: "Sancho? Non prenderei più uno che non vuole venire"

A quattro giorni dall'inizio del campionato, la Roma è ancora molto attiva sul mercato. Bailey è sbarcato oggi nella Capitale, mentre la pista Sancho non è ancora del tutto chiusa, anche se il suo possibile arrivo suscita del dibattito tra le principali radio romane: "Non prenderei più un giocatore che non vuole venire", afferma Enrico Camelio. Ancora aperta anche la pista che porterebbe Manu Konè all'Inter, situazione su cui Matteo De Santis si espone così: "Se arrivano i tre acquisti richiesti da Gasperini non escludo che ci siano uscite onerose."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Sancho? Qualcuno all’interno della Roma mi ha detto ‘lascia perdere’. Se tu perdi tanto tempo su un giocatore è anche un errore tuo di valutazione. Koné resta? Non sono certo al 100%. Se arrivano i tre acquisti richiesti da Gasperini non escludo che ci siano uscite onerose (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma voleva cedere Koné, lo riteneva un sacrificio necessario. Non c'è stata ancora una chiusura definitiva: se le condizioni dell'Inter dovessero cambiare, potrebbe cambiare anche l'idea della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Sancho? Io non prenderei più un giocatore che non vuole venire (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Sancho sarebbe un grande colpo, può fare la differenza. Per me Bailey è un giocatore normale (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Fabio Silva non è Sancho, ma sarebbe comunque un bel colpo (FRANCO MELLI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Bailey è un acquisto utile, ma non ti cambia la vita come impatto sulla squadra (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)