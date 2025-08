ASSOGNA: "Non vedo grandi margini di crescita in Dovbyk" - TRANI: "La Roma è più forte dell'anno scorso"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è Artem Dovbyk: "Non vedo grandi margini di crescita nel centravanti ucraino", dice Paolo Assogna. Ugo Trani, invece, si sofferma sul valore della rosa: "Secondo me la Roma è più forte dell'anno scorso".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Trovare una squadra disposta a spendere tanti soldi per Dovbyk senza andarci a rimettere è difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mancano 23 giorni e la Roma ha preso moltissimi giocatori funzionali a Gasperini, non credo ne serviranno tanti altri ancora. Dire che i giallorossi non hanno comprato nessun titolare è sbagliatissimo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La cosa che più mi conforta di questa campagna acquisti è l'idea che c'è dietro: dare una bella botta all'età media. Massara ha preso tutti ragazzi, il più anziano è El Aynaoui che è un 2001 ed è stato già bocciato senza motivo. Nelle prossime tre sessioni la rosa verrà ribaltata completamente e resterà poco della vecchia guardia (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non vedo grandi margini di crescita in Dovbyk. Il centravanti deve far sognare, se non segni per 2-3 partite è normale il brusio (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)

Hermoso? Si è presentato con una voglia che non ha avuto nessun altro giocatore. Secondo me la Roma è più forte dell'anno scorso perché c'è Gasperini in panchina e perché il mercato ha migliorato la rosa (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

El Shaarawy mi è sembrato il giocatore più vivace e propositivo: gol, assist, passaggi e conclusioni in porta. Queste sono tutte cose che vorrei veder fare a Dovbyk, che invece ha fatto il solito gol a porta vuota. Wesley? Non mi ha fatto un'impressione straordinaria (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)