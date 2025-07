TRANI: "Wesley sembra Bruno Peres, 30 milioni sono troppi" - ASSOGNA: "Il Flamengo non si accontenta di 25 milioni"

Il calciomercato della Roma entra nel vivo e sulle radio romane si analizzano le prime piste. Da una parte, Ugo Trani esprime il suo scetticismo su un nome: "Wesley è in assoluto quello che mi convince di meno, sembra identico a Bruno Peres,". Dall'altra, Paolo Assogna conferma la concretezza della trattativa, pur avvisando sulle cifre: "Il Flamengo non si accontenta di 25 milioni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Sinergia con l'Everton? È tutto nelle regole e questo ridimensiona la mia negatività. L'intenzione è accontentare l'allenatore, magari non al 100%, ma almeno le prime mosse (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Più sento i nomi accostati alla Roma e più non mi convincono. Wesley è in assoluto quello che mi convince di meno, sembra identico a Bruno Peres, 30 milioni mi sembrano troppi. In difesa sono un po' preoccupato, se il Bologna vende Beukema al Napoli non credo che poi andranno a cedere anche Lucumì (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Interesse per Kokcu? Preferisco O'Riley, per caratteristiche si abbinerebbe bene a Koné. Il centrocampista turco è bravo ma non è in cima alle mie preferenze. Mikautadze? Nel gioco di Gasperini potrebbe fare molto bene, sarebbe compatibile anche per giocare insieme a Dovbyk (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

I nomi che sono usciti sono veri. Sui giocatori del Lione c'è l'interesse di tanti club però. Ci sono diverse trattative in piedi, quella che riguarda Wesley - con la sinergia con l'Everton - non si fa in poco tempo. Il Flamengo non si accontenta di 25 milioni (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tomiyasu? Io mi informerei sulle condizioni fisiche del giocatore, magari con una visita. Krstovic? Grande attaccante, può fare un salto di qualità. Lo preferisco a Mikautadze (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Questi 3 milioni di euro sono riferiti al bilancio 2023/24. Questa multa corrisponde al centesimo con quanto la Roma si aspettava. Nel bilancio pubblicato circa 6 mesi dopo la chiusura del 30 giugno 2024 veniva già messa in conto questa multa. Le cessioni di Abraham, Romano, ecc. non c'entrano niente con questa decisione. Secondo me c'è un allarmismo eccessivo: se ci fosse il timore dell'esclusione dalle Coppe la Roma si muoverebbe diversamente (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)