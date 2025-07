TRANI: "Su Pellegrini la Roma ha sbagliato tutto" - ASSOGNA: "La valutazione di 45M per Ferguson è fatta sul potenziale di 2 anni fa?"

Le prime fasi del calciomercato della Roma sono già al centro di tensioni e analisi critiche nel dibattito radiofonico. Ugo Trani riferisce di un Gian Piero Gasperini "molto arrabbiato per i mancati acquisti" e aggiunge che "sulla vicenda di Pellegrini la Roma ha sbagliato tutto". Nel frattempo, le valutazioni di alcuni obiettivi di mercato suscitano perplessità, con Paolo Assogna che, parlando di Ferguson, si interroga sulla richiesta economica: "Fare una valutazione di riscatto di 45 milioni mi sembra un po' troppo. È fatta sul potenziale di 2 anni fa?".

Il sì di Ferguson è arrivato due giorni fa, ma ci sono da sistemare dei dettagli sulla cifra del diritto di riscatto. La Roma ha presentato un'offerta al Palmeiras di 22 milioni più 3 ma non basta. L'operazione per Wesley, invece, è più semplice (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Massara è arrivato il 20 giugno, non è facile partire con il botto, è una situazione diversa da Ghisolfi. Dovremmo avere tutti pazienza, soprattutto per un progetto come quello di Gasperini (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Ferguson prometteva tanto, si è un po' fermato. L'ultima stagione fa la valutazione: Dovbyk costava 40 milioni perché era stato il capocannoniere della Liga. Fare una valutazione di riscatto di 45 milioni mi sembra un po' troppo. È fatta sul potenziale di 2 anni fa? (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

C'è stata una mossa ufficiale della Roma che ha presentata un'offerta in forma scritta per Rios, che però non è stata accettata dal Palmeiras. Credo che a Trigoria fossero consapevoli che non bastasse, ma si fa per far vedere che c'è reale intenzione di trattare e per avere una risposta dalla controparte (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Per me Pellegrini non dovrebbe far parte del progetto. Il ritardo sul mercato comincia a preoccuparmi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Gasperini è molto arrabbiato per i mancati acquisti. Sulla vicenda di Pellegrini la Roma ha sbagliato tutto (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)