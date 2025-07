TORRI: "Wesley è l'acquisto di Gasperini" - FELICI: "Ferguson segnerà più di Dovbyk"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "Wesley è l'acquisto di Gasperini, che ci vede un giocatore perfetto per il suo gioco", afferma Piero Torri. Antonio Felici, invece, si sofferma su Evan Ferguson e lancia una previsione: "Segnerà più lui di Dovbyk".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Wesley è l'acquisto di Gasperini, che ci vede un giocatore perfetto per il suo gioco. Si tratta di un calciatore di prospettiva, giovane, forte e pimpante. È l'uomo che dovrà risolvere il problema della fascia destra, che negli ultimi anni tutto è stata meno che una garanzia di tranquillità (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per Wesley ci siamo e Ghilardi ha scelto la Roma: quando sono arrivati i giallorossi, il difensore centrale ha detto che sarebbe venuto qui a meno di offerte da grandissimi club (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ho bocciato gli ultimi tre mercati della Roma con voti anche abbastanza pesanti, ma quest'anno per ora do 6. Dei nuovi acquisti conosco solo Wesley, che neanche mi convince al 100%. Ma, visto che li ha voluti Gasperini, ho la certezza che ci si possa lavorare (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Chi segnerà di più tra Ferguson e Dovbyk? L'irlandese (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)