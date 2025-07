TADDEI: "Rios impressionante, è un top player" - BIAFORA: "C'è volontà di investire sui cartellini"

Prende quota il mercato giallorosso anche in entrata, con il nome di Richard Rios che sembra il favorito per rinforzare il centrocampo. L'ex Roma Rodrigo Taddei avalla il suo eventuale acquisto: "È un top player, non credo avrà problemi ad adattarsi al calcio europeo". Nel frattempo Filippo Biafora indica quella che dovrebbe essere la strategia della società per questa sessione di calciomercato: "La volontà è quello di spendere e investire per i cartellini in modo da aumentare il patrimonio della rosa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Credo che il desiderio di Massara sia quello di mettere a disposizione di Gasperini tre giocatori per l’inizio del ritiro. Il budget su cui può lavorare il ds è fra i 60 e i 70 milioni (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Rinnovo Svilar? Sono tanti soldi, per certi versi un'esagerazione. Ma l'operazione andava fatta, il ragazzo ha dimostrato di meritare un contratto così alto. Con questa scelta la Roma dà anche un segnale forte all'ambiente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Svilar è un grande portiere, ma ha fatto soltanto un anno ad alti livelli. Ora qualsiasi errore farà non sarà accettabile per i soldi che prende, quindi giocherà con meno tranquillità: dovrà dimostrare di avere tanta personalità (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Avrei voluto un allenatore un po’ più giovane e ‘nuovo’ come Fabregas o magari De Rossi, ma con Gasperini possiamo stare tranquilli: ha esperienza e motivazioni. Mikautadze? Può essere un affare (RICARDO FATY, Tele Radio Stereo 92.7)

Rios? Giocatore impressionante, ha 25 anni ed è un top player. Secondo me non avrebbe problemi ad adattarsi al calcio europeo, per la sua capacità di portare la palla mi ricorda Lamela ma due volte più veloce. Wesley? È un giocatore interessante (RODRIGO TADDEI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Per il centrocampo confermo che i due nomi sono quelli di Rios e El Aynaoui: il preferito di Gasperini è di gran lunga il colombiano. La Roma ha un budget abbastanza importante per i cartellini, c'è la volontà di investire per aumentare il patrimonio della rosa (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

L'investimento per Rios sarebbe di circa 30 milioni, una cifra importante ma il giocatore li vale. Avrei invece dei dubbi a spendere una cifra simile su Wesley. Quello più vicino alla chiusura sembra Ferguson: se si è ripreso bene dagli infortuni è uno che ha grandi potenzialità (FEDERICO NISII, Radio Manà Manà Sport, 90.9)