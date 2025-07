PRUZZO: "Svilar? Non ci sono incedibili, ma farei di tutto per trattenerlo" - TASSOTTI: "Su Svilar la Roma ha operato bene"

Il futuro di Mile Svilar, oltre al mercato, è uno dei temi più dibattuti sulle radio romane, con opinioni che oscillano tra l'urgenza di blindarlo e una visione strategica sulle tempistiche del suo rinnovo. Roberto Pruzzo sottolinea la sua importanza per la squadra: "Per me non ci sono incedibili, ma farei di tutto per trattenerlo perché è un portiere decisivo". Dall'altra parte, Flavio Maria Tassotti invita alla calma: "Su Svilar, la Roma ha operato bene. Non era giusto andargli a ritoccare immediatamente l'ingaggio dopo lo scorso anno, doveva riconfermarsi. Ora hai comunque un buon margine di tempo per rinnovare, non servono allarmismi".

Svilar? Per me non ci sono incedibili, ma farei di tutto per trattenerlo perché è un portiere decisivo. Per quanto riguarda il mercato, ho la convinzione che saranno acquistati calciatori ideali al gioco di Gasperini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Penso che Gasperini voglia due attaccanti e quattro/cinque giocatori in grado di giocare dietro le punte (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma serve un attaccante che faccia gol. Dovbyk sembra un corpo estraneo nonostante l'impegno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

El Aynaoui è un giocatore interessante. Gasperini lo ha notato e questo non mi sorprende affatto. Naturalmente, dipende dal costo e dalle trattative. Però, per un giocatore del genere, 30 milioni mi sembrano troppi. O 'Riley? Un giocatore molto interessante. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Per uno come Kokcu andrei a Fiumicino, può fare qualsiasi cosa all'interno del centrocampo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Su Svilar, la Roma ha operato bene. Non era giusto andargli a ritoccare immediatamente l'ingaggio dopo lo scorso anno, doveva riconfermarsi. Ora hai comunque un buon margine di tempo per rinnovare, non servono allarmismi (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Non è che adesso la Roma non cederà più, ma può decidere chi e in che tempi. Adesso è naturale concentrarsi con tempistiche più dilatate sulle cessioni e soprattutto agli acquisti (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma prende Rios a 30 milioni poi non riesce a prendere gli altri giocatori che servono. Io immagino al momento un budget di circa 50 milioni. Lucca per esempio non può costare 40 milioni (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)