PRUZZO: "Molto incuriosito da Ferguson" - FELICI: "Finora tutti i giocatori presi hanno la clausola Gasperini"

È sempre calciomercato anche lungo le frequenze radiofoniche, dove si ragiona sugli acquisti arrivati e quelli da fare in casa giallorossa. "Sono molto incuriosito da Ferguson, nessuno può ipotizzare quale sia il suoi potenziale, però ho questa sensazione che con Gasperini possa rilanciarsi", dice Roberto Pruzzo. "Finora tutti i giocatori presi dalla Roma hanno la clausola Gasperini", aggiunge Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dovbyk piace a pochi, però se ti fa 30 gol all'anno ti diventa uomo-mercato. Può capitare quello che è successo con Retegui, e allora speriamo che Gasperini possa sfruttarlo al meglio. Sono molto incuriosito da Ferguson, nessuno può ipotizzare quale sia il suoi potenziale, però ho questa sensazione che con Gasperini possa rilanciarsi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

Finora tutti i giocatori presi dalla Roma hanno la clausola Gasperini (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Dopo Wesley e Ghilardi, la Roma dovrà prendere altri 3 o 4 giocatori. Dovbyk potrebbe partire (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Non so come Gollini possa tornare a Roma e allenarsi con Gasperini con cui ha avuto un rapporto che dire tormentato è poco. Sicuramente con la Cremonese c'è stato un problema di soldi (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)