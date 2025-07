PRUZZO: "La Roma ha individuato i giocatori giusti ma nelle squadre sbagliate" - MANGIANTE: "El Aynaoui? Il vero obiettivo è Rios"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma: "La Roma ha individuato i giocatori giusti ma nelle squadre sbagliate considerando le richieste per i cartellini", dice Roberto Pruzzo. Angelo Mangiante, invece, considera la trattativa per Niel El Aynaoui un'operazione di disturbo dal vero obiettivo: "El Aynaoui la vedo come un'operazione di disturbo: il vero obiettivo è Rios".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Rios? La Roma è defilata, la richiesta del Palmeiras è alta e bisogna arrivare a 30 milioni. Ci sono tante squadre interessate che hanno raggiunto quella cifra e ad ora Nottingham Forest e Benfica sono più avanti, con i portoghesi che già oggi potrebbero chiudere (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

I 30 milioni per Rios ed El Aynaoui? Il mercato è talmente inflazionato che ormai si può chiedere qualsiasi cifra, il valore di ogni calciatore è triplicato. La Roma ha individuato i giocatori giusti ma nelle squadre sbagliate considerando le richieste per i cartellini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini può lavorare su Dybala e se sta bene la Joya può avere uno spazio in questa Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il ritorno di Dybala? Dopo l’infortunio è sempre in campo, peccato che poi si fa di nuovo male… (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini avrebbe aperto alla cessione di Dybala, ma resta perché non lo vuole nessuno. All'allenatore piace molto Soulé (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lo stadio è una cosa seria perché dà lavoro a 4/5000 persone. Basta con questa burocrazia e queste associazioni che cercano di infastidire un progetto, fanno il male della popolazione. Sarei sorpreso se Wesley non andasse in porto. El Aynaoui la vedo come un'operazione di disturbo: il vero obiettivo è Rios (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

La situazione per Wesley è più semplice rispetto a Rios perché non sono emerse altre pretendenti a parte lo Zenit, che però al momento non è un'opzione (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)