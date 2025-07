NELA: "Questo non sarà il campionato della Roma" - PRUZZO: "Gli acquisti della Roma mi piacciono"

Tema calciomercato in casa Roma. Lungo le frequenze radiofoniche si discute del mercato in entrata dei giallorossi: "Gli acquisti della Roma mi piacciono, ma ora devono dimostrare il loro valore", dice Roberto Pruzzo. Per Sebino Nela "questo non sarà il campionato della Roma, bisogna cambiare troppi giocatori nell'immediato per Gasperini".

"Tutti i club in Italia scommettono sui loro acquisti, non soltanto la Roma. Si criticano i giallorossi per gli infortuni di El Aynaoui, ma nessuno che segue il Milan fiata sulla cartella clinica di Estupinan...", conclude Flavio Tassotti.

Gli acquisti della Roma mi piacciono, ma ora devono dimostrare il loro valore. Ferguson deve allenarsi, sennò per lui sarà dura. Vale anche per El Aynaoui. Sono soldi spesi bene secondo me (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ricordo giocatori imprescindibili presi negli ultimi anni dalla Roma. Tutti i soldi che ha speso la Roma cosa hanno portato? Poco, visti anche i risultati (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Simone Montanaro, il match analyst del Brasile su Wesley, basandosi sui 10 giorni di ritiro ha detto: "Nonostante non sia alto è forte fisicamente, buono tecnicamente, con un discreto piede e controllo in corsa. È veloce, ma difensivamente ha i limiti dei terzini brasiliani: bravi a uomo meno a zona, anche se questo con Gasperini potrebbe non essere un problema visto come gioca" (GABRIELE TURCHETTI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Dato l'investimento da 25+5 per Wesley, io mi aspetto un impatto devastante, da giocatore che può fare la differenza. Mi dicono che da un punto di vista di primi risultati, Baldanzi sta andando meglio di quanto si pensava (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma lotterà per il quarto posto, ma non ho la certezza che lo raggiungerà (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Questo non sarà il campionato della Roma, bisogna cambiare troppi giocatori nell'immediato per Gasperini. Se arrivasse quarto, bisognerebbe fare un busto al mister piemontese (SEBINO NELA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Come avremmo accolto lo stesso mercato fatto da Ghisolfi? La Roma ha trattato e ha preso tante scommesse (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tutti i club in Italia scommettono sui loro acquisti, non soltanto la Roma. Si criticano i giallorossi per gli infortuni di El Aynaoui, ma nessuno che segue il Milan fiata sulla cartella clinica di Estupinan... (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)