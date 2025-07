MANGIANTE: "La Roma non ha gradito il rialzo del Verona per Ghilardi, ma l'operazione si farà" - PES: "Echeverri? I giallorossi non aspetteranno tre settimane"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calciomercato della Roma e Angelo Mangiante si sofferma sulla telenovela legata al futuro di Daniele Ghilardi: "I giallorossi non hanno gradito il rialzo dell'Hellas Verona di 300.000 euro per un bonus, ma l'operazione si farà". Lorenzo Pes, invece, parla di Claudio Echeverri: "Trattativa difficile, la Roma non aspetterà tre settimane".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Credo che il mercato di Dovbyk sia molto complicato, sarebbe meglio trovare una condizione fisica buona e cercare di alternarlo con Ferguson. Lo scorso anno ha fatto il suo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Mattino Sport & News)

Per Ghilardi non c'è un'asta e la situazione è apparecchiata. Il giocatore ha scelto la Roma, mi sembrerebbe strano far saltare il banco per una cifra così bassa. Parlare del rinnovo di Dybala oggi è un lusso che il club non si può permettere (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dybala ha uno stipendio importante da 8 milioni netti più bonus e per adesso la spalmatura del contratto non è mai stato un argomento all'ordine del giorno. La linea della Roma sui giocatori in scadenza è quella di aspettare e vedere (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le motivazioni che Gasperini ha visto in Dybala non le ha viste in Dovbyk. Se arrivasse un'offerta che non faccia minusvalenza, la Roma sarebbe pronta a mettersi al tavolo. Ghilardi? I giallorossi non hanno gradito il rialzo dell'Hellas Verona di 300.000 euro per un bonus, ma l'operazione si farà (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Fabio Silva ed Echeverri sono giocatori molto diversi, fatico a pensare che il primo possa interpretare il ruolo che serve alla Roma. Il portoghese è stato proposto, ma non so quanto convinca. La trattativa per Echeverri è difficile e la Roma non aspetterà tre settimane (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)