FELICI: "Ferguson? Se sta bene può fare molto meglio di Shomurodov" - MAIDA: "Hojlund è il sogno nel cassetto di Gasperini"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il mercato in entrata della Roma. "Ferguson? Deve crescere, ma se sta bene può fare molto meglio di Shomurodov", le parole di Antonio Felici. Roberto Maida, invece, si sofferma su Rasmus Hojlund: "Rappresenta il sogno nel cassetto di Gasperini".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Mavropanos mi sembra quella certezza che compri e schieri. Non devi scoprirlo, è pronto ed è un profilo che sai già come può risponderti. Per Rios ballano pochi milioni di euro, bisogna solo capire tra quante persone dividere soldi e intermediazione. È complicato strutturare il contratto (MARCO JURIC, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Le trattative per Wesley e Rios sono più o meno allo stesso punto: per il terzino siamo sui 25 milioni, mentre per il centrocampista ce ne vogliono 30 tra parte fissa e bonus. Per me Wesley e Ferguson potrebbero arrivare già nei prossimi giorni (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Gli acquisti stanno per arrivare, Gasperini sta mettendo fretta alla Roma. Hojlund? Se la Roma riuscisse a prenderlo in prestito oneroso farebbe un gran colpo. Secondo me Wesley lo strapaghi, mentre Rios è uno gettonato a livello internazionale (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Rios sarebbe un gran bell'acquisto, mentre su Wesley ho qualche perplessità in più a causa dell'elevato costo. Ferguson? Deve crescere, ma se sta bene può fare molto meglio di Shomurodov (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma ha l’accordo con il Brighton per Ferguson sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma non è il piano A. Hojlund è il sogno nel cassetto di Gasperini (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi piace come si sta muovendo la Roma sul mercato, c’è grande sintonia con l’allenatore e Massara sta facendo la squadra per lui. Rios? Costa molto ma è un bel giocatore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Wesley e Rios sono giocatori di livello e sarebbero due ottimi acquisti per la Roma (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Wesley e Rios sono giocatori di buon livello ed è giusto che la società segua le indicazioni dell’allenatore. Tagliafico? Può essere utile in difesa (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)