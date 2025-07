CAMELIO: "Dovbyk? Quando si alza il livello non la prende" - ROSSOMANDO: "Hermoso ha pagato tantissimo l'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla di Artem Dovbyk: "Ha fatto il minimo sindacale - afferma Enrico Camelio -. Quando si alza il livello non la prende". Marco Valerio Rossomando, invece, si sofferma sulla rinascita di Mario Hermoso: "Ha iniziato bene. L'anno scorso ha pagato tantissimo l'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric".

McKennie è uno che vorrei sempre in rosa, al netto poi dei costi. Sarebbe comunque un'operazione da fare nella seconda metà di agosto. Nusa e Paixao difficili, sul brasiliano il Leeds è molto avanti (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ferguson mi dà l'impressione di essere quel giocatore mobile, che svaria molto e non ha paura di farsi dare il pallone (GABRIELE TURCHETTI, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Hermoso ha iniziato bene. L'anno scorso probabilmente ha pagato tantissimo l'esonero di De Rossi, che l'aveva convinto a venire, e l'arrivo di Juric (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Wesley l'ho visto solo al Mondiale per Club e non mi ha entusiasmato, però lo vuole Gasperini. Il problema non è quanto viene pagato il giocatore, ma l'aspettativa che il prezzo genera. Non so quanto tempo impiegherà ad adattarsi al calcio europeo. Rensch? Secondo me è un po' meglio di quello che abbiamo visto finora (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Wesley? Il prezzo è giusto, in Brasile non ti regalano nulla. Non mi pare poi che i brasiliani facciano fatica qui. Dovbyk? Io non ho dubbi, non mi piace. Ha fatto il minimo sindacale, quando si alza il livello non la prende (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)